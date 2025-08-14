Haqqımızda

Mossad rəhbəri Qətər lideri ilə Qəzzadakı girovların azad edilməsini müzakirə edib

Mossad rəhbəri Qətər lideri ilə Qəzzadakı girovların azad edilməsini müzakirə edib İsrailin Milli Kəşfiyyat Xidmətinin (Mossad) rəhbəri David Barnea Qəzzada atəşkəs rejimini və israilli girovların azad edilməsini müzakirə etmək üçün Qətər əmiri Təmim bin Həməd Al-Tani ilə görüşüb.
Digər ölkələr
14 avqust 2025 16:17
Mossad rəhbəri Qətər lideri ilə Qəzzadakı girovların azad edilməsini müzakirə edib

İsrailin Milli Kəşfiyyat Xidmətinin (Mossad) rəhbəri David Barnea Qəzzada atəşkəs rejimini və israilli girovların azad edilməsini müzakirə etmək üçün Qətər əmiri Təmim bin Həməd Al-Tani ilə görüşüb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə İsrail mediası məlumat yayıb.

Qeyd olunub ki, Barnea Qətər əmiri ilə görüşdə girovların azad edilməsi ilə bağlı danışıqların nəticə verməyəcəyi təqdirdə İsrailin bütün Qəzza zolağını nəzarətə götürməyə hazır olduğunu bildirib.

Görüş haqqında daha ətraflı məlumat verilmir.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Глава Моссада обсудил с лидером Катара освобождение заложников из Газы

Eksklüziv xəbərlər

Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
14 avqust 2025 10:38
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
8 avqust 2025 15:49
“Moody's”: Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır
“Moody's”: "Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır"
8 avqust 2025 14:16
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
8 avqust 2025 10:39
Sumqayıtda yaşıl hidrogen istehsalı planlaşdırılır
Sumqayıtda "yaşıl hidrogen" istehsalı planlaşdırılır
7 avqust 2025 14:18
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi "yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər"
6 avqust 2025 19:45
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər"
6 avqust 2025 18:34
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır"
6 avqust 2025 18:06
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
6 avqust 2025 17:29
Rumıniyalı nazir: Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır – MÜSAHİBƏ
Rumıniyalı nazir: "Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır" – MÜSAHİBƏ
6 avqust 2025 15:19

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi