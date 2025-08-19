Haqqımızda

Misir XİN: Qəzza ilə bağlı danışıqlarda irəliləyiş var

Misir XİN: Qəzza ilə bağlı danışıqlarda irəliləyiş var Misirin xarici işlər və emiqrasiya məsələləri üzrə naziri Bədr Əbdül Ati Qəzzadakı vəziyyətin nizamlanması səylərində əhəmiyyətli irəliləyiş olduğunu açıqlayıb.
Digər ölkələr
19 avqust 2025 21:05
Misir XİN: Qəzza ilə bağlı danışıqlarda irəliləyiş var

Misirin xarici işlər və emiqrasiya məsələləri üzrə naziri Bədr Əbdül Ati Qəzzadakı vəziyyətin nizamlanması səylərində əhəmiyyətli irəliləyiş olduğunu açıqlayıb.

“Report” TASS-a istinadən xəbər verir ki, o, bu barədə Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovla telefon danışığı zamanı bildirib.

Əbdül Ati vurğulayıb ki, Misir Qətər və ABŞ ilə birlikdə atəşkəsə nail olmaq, humanitar yardım çatdırmaq, girov və məhbusları azad etmək üçün fəal vasitəçilik edir.

Nazir qeyd edib ki, bu istiqamətdə mühüm irəliləyiş Qahirədə Fələstin nümayəndə heyəti ilə aparılan, ABŞ-nin Yaxın Şərq üzrə xüsusi nümayəndəsi Stiv Uitkoffun HƏMAS hərəkatı tərəfindən də bəyənilən təklifi ilə bağlı son məsləhətləşmələrdə də öz əksini tapıb.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası МИД Египта: На переговорах по Газе достигнут прогресс

Ən çox oxunan xəbərlər

Bakı metrosunun “ən gənc sərnişini”nə xüsusi sertifikat təqdim olunub
Bakı metrosunun “ən gənc sərnişini”nə xüsusi sertifikat təqdim olunub
14 avqust 2025 16:07
Yağıntılı hava ilə bağlı sürücülərə müraciət edilib
Yağıntılı hava ilə bağlı sürücülərə müraciət edilib
13 avqust 2025 09:31
Sumqayıtda bəzi evləri və ağacları qurd basıb, şəhərdə dezinfeksiya işləri aparılır - RƏSMİ
Sumqayıtda bəzi evləri və ağacları qurd basıb, şəhərdə dezinfeksiya işləri aparılır - RƏSMİ
13 avqust 2025 13:58
Xüsusi icra məmurları haqqında qanun təsdiqlənib
"Xüsusi icra məmurları haqqında" qanun təsdiqlənib
13 avqust 2025 12:33
Afaq Bəşirqızı “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib
Afaq Bəşirqızı “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib
14 avqust 2025 13:15
Sabah Sumqayıtda 5 min abonentin qazı kəsiləcək
Sabah Sumqayıtda 5 min abonentin qazı kəsiləcək
13 avqust 2025 12:47
Azərbaycan əhalisinin sayı açıqlanıb
Azərbaycan əhalisinin sayı açıqlanıb
15 avqust 2025 14:49
Messi futbol tarixində yeni rekorda imza atıb
Messi futbol tarixində yeni rekorda imza atıb
17 avqust 2025 21:02
Azərbaycanda restoranlardan birində qəfəsdə saxlanılan tülkülər təbiətə buraxılıb - RƏSMİ
Azərbaycanda restoranlardan birində qəfəsdə saxlanılan tülkülər təbiətə buraxılıb - RƏSMİ
13 avqust 2025 16:42
Şəhidlər xiyabanında qeyri-etik videolar çəkən əcnəbilərə cinayət işi başlanılıb - YENİLƏNİB
VideoŞəhidlər xiyabanında qeyri-etik videolar çəkən əcnəbilərə cinayət işi başlanılıb - YENİLƏNİB
18 avqust 2025 12:08

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi