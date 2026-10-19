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    Sergen Yalçın Türkiyə millisinin baş məşqçisi ola bilər

    Futbol
    • 19 oktyabr, 2026
    • 16:11
    Sergen Yalçın Türkiyə millisinin baş məşqçisi ola bilər

    Sergen Yalçın Türkiyə millisinin baş məşqçisi ola bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "A Spor" məlumat yayıb.

    Türkiyə Futbol Federasiyasının (TFF) rəsmiləri 53 yaşlı mütəxəssisə təklif göndəriblər.

    TFF İdarə Heyətinin oktyabrın 20-si üçün planlaşdırılan iclasında yekun qərarın veriləcəyi gözlənilir.

    Xatırladaq ki, Türkiyə millisi oktyabrın 9-da italiyalı Vinçentso Montella ilə yollarını ayırıb.

    Sergen Yalçın Vinçentso Montella Türkiyə Futbol Federasiyası Futbol üzrə Türkiyə millisi
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