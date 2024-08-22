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Minnesota ştatının qubernatoru ABŞ-də vitse-prezident postuna rəsmən namizəd olub

Minnesota ştatının qubernatoru ABŞ-də vitse-prezident postuna rəsmən namizəd olub ABŞ-nin Minnesota ştatının qubernatoru Tim Uolts noyabrın 5-də keçiriləcək seçkilərdə Demokratlar Partiyasından ABŞ-nin vitse-prezidenti vəzifəsinə namizəd olmaq üçün razılıq verib.
Digər ölkələr
22 Avqust , 2024 07:45
Minnesota ştatının qubernatoru ABŞ-də vitse-prezident postuna rəsmən namizəd olub

ABŞ-nin Minnesota ştatının qubernatoru Tim Uolts noyabrın 5-də keçiriləcək seçkilərdə Demokratlar Partiyasından ABŞ-nin vitse-prezidenti vəzifəsinə namizəd olmaq üçün razılıq verib.

"Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə o, Çikaqoda Demokratlar Partiyasının qurultayında çıxışı zamanı deyib.

Qeyd edək ki, avqustun 19-dan 22-dək Çikaqoda Demokratlar Partiyasının Milli Qurultayı keçirilir.

ABŞ-də prezident seçkiləri noyabrın 5-də baş tutacaq. Respublikaçılar Partiyasından vitse-prezidentliyə namizəd Ohayo ştatından senator Ceyms Devid Vensdir.

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İngilis versiyası Tim Walz accepts US vice president nomination
Rus versiyası Губернатор Миннесоты согласился баллотироваться на пост вице-президента США от Демпартии

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