Minnesota ştatının qubernatoru ABŞ-də vitse-prezident postuna rəsmən namizəd olub

ABŞ-nin Minnesota ştatının qubernatoru Tim Uolts noyabrın 5-də keçiriləcək seçkilərdə Demokratlar Partiyasından ABŞ-nin vitse-prezidenti vəzifəsinə namizəd olmaq üçün razılıq verib.
"Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə o, Çikaqoda Demokratlar Partiyasının qurultayında çıxışı zamanı deyib.
Qeyd edək ki, avqustun 19-dan 22-dək Çikaqoda Demokratlar Partiyasının Milli Qurultayı keçirilir.
ABŞ-də prezident seçkiləri noyabrın 5-də baş tutacaq. Respublikaçılar Partiyasından vitse-prezidentliyə namizəd Ohayo ştatından senator Ceyms Devid Vensdir.