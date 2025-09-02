Marseldə bıçaqlı hücum nəticəsində azı 5 nəfər yaralanıb

    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu Əfqanıstanda zəlzələ

    • 02 sentyabr, 2025
    • 22:45
    Fransanın Marsel şəhərinin mərkəzində bir nəfərin bıçaqlı hücumu nəticəsində azı 5 nəfər yaralanıb.

    "Report"un yerli "Le Parisien" nəşrinə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə jurnalistlərə prokuror Nikolas Besson bildirib.

    "Hazırda beş zərərçəkmiş şəxs var, onlardan birinin vəziyyəti kifayət qədər ağırdır, cinayətkar saat 15:26-da zərərsizləşdirilib", - prokuror bildirib.

    Onun sözlərinə görə, hücum edən şəxs qanuni olaraq Fransada yaşayan Tunis vətəndaşıdır. O, haqqını ödəmədiyi üçün Belzans bölgəsindəki oteldən qovulub. O, tez otelə qayıdıb, ikinci mərtəbəyə qalxıb və otaq yoldaşını bıçaqlayıb. Daha sonra birinci mərtəbəyə enərək otel müdirinə bir neçə bıçaq zərbəsi endirib, müdirin oğlunu küçədə təqib edib və kürəyindən bıçaqlayıb. Bundan sonra o, yaxınlıqdakı kafeyə gedərək oradakı insanları bıçaqlamağa başlayıb, lakin müəssisənin əməkdaşları onu oradan uzaqlaşdıra biliblər. Kişi küçəyə qaçıb və orada təsadüfi yoldan keçənlərə hücum etməyə başlayıb, azı iki nəfər  üz nahiyəsindən xəsarət alıb. Hadisə yerinə gələn polis əməkdaşları təcavüzkardan silahını atmasını tələb edib, lakin o, polislərə də hücum etmək istəyib. Nəticədə polis odlu silahdan istifadə etməyə məcbur olub.

    Birinci qurbanın - təcavüzkarın otaq yoldaşının vəziyyəti daha ağırdır. Otel müdiri və oğlu xəstəxanaya yerləşdirilib, vəziyyətləri orta-ağırdır, həyatları üçün təhlükə yoxdur. İndiki mərhələdə polis hadisəni terror aktı kimi qiymətləndirmir.

    fransa Marsel bıçaqlı hücum
