Haqqımızda

Makron: Zelenski ilə Putinin görüş yeri yaxın saatlarda müəyyənləşəcək

Makron: Zelenski ilə Putinin görüş yeri yaxın saatlarda müəyyənləşəcək Ukrayna və Rusiya prezidentləri Volodimir Zelenski və Vladimir Putinin ikitərəfli görüşünün yeri yaxın saatlarda müəyyənləşəcək.
Digər ölkələr
19 avqust 2025 04:42
Makron: Zelenski ilə Putinin görüş yeri yaxın saatlarda müəyyənləşəcək

Ukrayna və Rusiya prezidentləri Volodimir Zelenski və Vladimir Putinin ikitərəfli görüşünün yeri yaxın saatlarda müəyyənləşəcək.

"Report"un məlumatına görə, bu barədə jurnalistlərə Fransa lideri Emmanuel Makron bildirib.

Onun sözlərinə görə, Avropa liderləri və ABŞ Prezidenti Donald Tramp danışıqlar zamanı atəşkəsdə israrlıdır.

“Bizim ilk görüşümüzdən sonra Prezident Tramp və Prezident Putin arasında telefon danışığı oldu və qərara alındı ki, ilk olaraq yaxın saatlarda təyin olunacaq məkanda Zelenski ilə Putin arasında ikitərəfli əlaqənin yaradılmasına cəhd edilsin, daha sonra Tramp, Zelenski və Putinin iştirakı ilə üçtərəfli görüş keçirilsin”, - Makron bildirib.

Daha əvvəl Rusiya prezidentinin köməkçisi Yuri Uşakov qeyd edib ki, Putin və Tramp telefon danışığı zamanı danışıqlarda iştirak edən “Ukrayna və Rusiya tərəflərinin nümayəndələrinin səviyyəsinin artırılması imkanlarını” müzakirə ediblər.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Макрон: Место встречи Зеленского и Путина будет определено в ближайшие часы

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

KİV: Kiyev Moskvadan müharibəyə görə tam təzminat tələb edir
KİV: Kiyev Moskvadan müharibəyə görə tam təzminat tələb edir
19 avqust 2025 04:10
Zelenski: Rusiya ABŞ vasitəsilə Ukrayna ilə ikitərəfli görüş tələb edib
Zelenski: Rusiya ABŞ vasitəsilə Ukrayna ilə ikitərəfli görüş tələb edib
19 avqust 2025 03:33
Ukrayna Prezidenti danışıqlardan sonra Ağ Evi tərk edib
Ukrayna Prezidenti danışıqlardan sonra Ağ Evi tərk edib
19 avqust 2025 03:17
Putin Zelenski ilə görüşə hazır olduğunu bildirib
Putin Zelenski ilə görüşə hazır olduğunu bildirib
19 avqust 2025 03:02
KİV: Ukrayna Rusiyaya ərazi güzəştlərinə dair heç bir sövdələşməni qəbul etməyəcək
KİV: Ukrayna Rusiyaya ərazi güzəştlərinə dair heç bir sövdələşməni qəbul etməyəcək
19 avqust 2025 02:31
Tramp Putin-Zelenski görüşünə hazırlığa başlayıb
Tramp Putin-Zelenski görüşünə hazırlığa başlayıb
19 avqust 2025 02:25
Ağ Evdə Tramp, Zelenski və Avropa liderlərinin görüşü bərpa olunub - YENİLƏNİB-2
Ağ Evdə Tramp, Zelenski və Avropa liderlərinin görüşü bərpa olunub - YENİLƏNİB-2
19 avqust 2025 01:53
KİV: Tramp Putinlə telefonla danışıb
KİV: Tramp Putinlə telefonla danışıb
19 avqust 2025 01:39
KİV: Tramp Putinə zəng etmək üçün Avropa liderləri ilə görüşü dayandırıb
KİV: Tramp Putinə zəng etmək üçün Avropa liderləri ilə görüşü dayandırıb
19 avqust 2025 00:53
KİV: ABŞ narkokartellərlə mübarizə üçün 4 min dəniz piyadası göndərir
KİV: ABŞ narkokartellərlə mübarizə üçün 4 min dəniz piyadası göndərir
19 avqust 2025 00:35

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi