İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası

    Makron yenidən Lekornyunu Baş nazir təyin edib

    Digər ölkələr
    • 11 oktyabr, 2025
    • 00:37
    Makron yenidən Lekornyunu Baş nazir təyin edib

    Fransa Prezidenti Emmanuel Makron Sebastyan Lekornyunu yenidən Fransanın Baş naziri təyin edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə BFMTV Yelisey Sarayının bəyanatına istinadən xəbər yayıb.

    Emmanuel Makron Fransa Sebastyan Lekornyu
    СМИ: Премьер-министром Франции вновь назначили Лекорню

    Son xəbərlər

    01:20

    Ayxan Abbasov: "Futbolçuların əzmkarlıq göstərmələri vacib idi"

    Futbol
    01:13

    KİV: HƏMAS oktyabrın 13-də girovları azad edəcək

    Digər ölkələr
    01:01

    Azərbaycan cüdoçularının Qran-pri turnirindəki ilk rəqibləri müəyyənləşib

    Fərdi
    00:50

    KİV: Beynəlxalq qüvvələr Qəzza zolağında oktyabrın 12-də yerləşdiriləcək

    Digər ölkələr
    00:43

    DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə daha 8 qarşılaşma baş tutub

    Futbol
    00:39
    Video

    DÇ-2026: Azərbaycan millisi səfərdə Fransaya məğlub olub - YENİLƏNİB-5

    Futbol
    00:37

    Makron yenidən Lekornyunu Baş nazir təyin edib

    Digər ölkələr
    00:26
    Video

    Həyat yoldaşım, qızımla tankla Gürcüstanla sərhədə gəldik - Qərbi Azərbaycan Xronikası

    Daxili siyasət
    00:03

    Salyanda avtomobil 22 yaşlı gənci vuraraq öldürüb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti