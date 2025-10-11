Makron yenidən Lekornyunu Baş nazir təyin edib
Digər ölkələr
- 11 oktyabr, 2025
- 00:37
Fransa Prezidenti Emmanuel Makron Sebastyan Lekornyunu yenidən Fransanın Baş naziri təyin edib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə BFMTV Yelisey Sarayının bəyanatına istinadən xəbər yayıb.
Son xəbərlər
01:20
Ayxan Abbasov: "Futbolçuların əzmkarlıq göstərmələri vacib idi"Futbol
01:13
KİV: HƏMAS oktyabrın 13-də girovları azad edəcəkDigər ölkələr
01:01
Azərbaycan cüdoçularının Qran-pri turnirindəki ilk rəqibləri müəyyənləşibFərdi
00:50
KİV: Beynəlxalq qüvvələr Qəzza zolağında oktyabrın 12-də yerləşdiriləcəkDigər ölkələr
00:43
DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə daha 8 qarşılaşma baş tutubFutbol
00:39
Video
DÇ-2026: Azərbaycan millisi səfərdə Fransaya məğlub olub - YENİLƏNİB-5Futbol
00:37
Makron yenidən Lekornyunu Baş nazir təyin edibDigər ölkələr
00:26
Video
Həyat yoldaşım, qızımla tankla Gürcüstanla sərhədə gəldik - Qərbi Azərbaycan XronikasıDaxili siyasət
00:03