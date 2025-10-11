СМИ: Премьер-министром Франции вновь назначили Лекорню
11 октября, 2025
- 00:08
Президент Франции Эмманюэль Макрон вновь назначил Себастьена Лекорню премьер-министром Франции.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на заявление Елисейского дворца.
