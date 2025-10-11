Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ

    СМИ: Премьер-министром Франции вновь назначили Лекорню

    Другие страны
    • 11 октября, 2025
    • 00:08
    СМИ: Премьер-министром Франции вновь назначили Лекорню

    Президент Франции Эмманюэль Макрон вновь назначил Себастьена Лекорню премьер-министром Франции.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

    назначение Франция новый премьер-министр
    Makron yenidən Lekornyunu Baş nazir təyin edib

    Последние новости

    00:20
    Видео

    ЧМ-2026: В матче между сборными Азербайджана и Франции забит второй гол - ОБНОВЛЕНО-3

    Футбол
    00:08

    СМИ: Премьер-министром Франции вновь назначили Лекорню

    Другие страны
    00:00

    Минуло пять лет со дня четвертого ракетного обстрела армянами Гянджи

    Карабах
    23:39

    Американские военные прибыли в Израиль

    Другие страны
    23:13

    В Гяндже 40-летний мужчина получил ножевое ранение

    Происшествия
    22:49

    Axios: Трамп планирует, что во время поездки в Египет состоится саммит по Газе

    Другие страны
    22:34

    Ибрагим Калын: Азербайджанские энерголинии играют ключевую роль в глобальной стабильности

    В регионе
    22:25

    Чемпионат Европы: Молодежная сборная Азербайджана уступила Чехии

    Футбол
    22:06

    В Турции произошел пожар в трехэтажном доме, есть погибший и пострадавшие

    В регионе
    Лента новостей