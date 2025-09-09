Macarıstan tarixinin ən uzunmüddətli qaz müqaviləsini imzalayacaq
- 09 sentyabr, 2025
- 11:58
Macarıstan öz tarixində ən uzunmüddətli qaz alışı müqaviləsinin imzalanacağını elan edib.
"Report" xəbər verir ki, müvafiq bəyanatı Macarıstan xarici işlər naziri Peter Siyarto verib.
"Bu gün biz təbii qazın alınmasına dair növbəti uzunmüddətli müqavilə imzalayırıq. Bu, qərb istiqamətindən təbii qaz alışı üzrə bizim ən uzunmüddətli müqaviləmiz olacaq", - o, sosial şəbəkələrdə yazıb.
