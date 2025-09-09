İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış” AQEM
    Macarıstan tarixinin ən uzunmüddətli qaz müqaviləsini imzalayacaq

    Digər ölkələr
    • 09 sentyabr, 2025
    • 11:58
    Macarıstan tarixinin ən uzunmüddətli qaz müqaviləsini imzalayacaq

    Macarıstan öz tarixində ən uzunmüddətli qaz alışı müqaviləsinin imzalanacağını elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, müvafiq bəyanatı Macarıstan xarici işlər naziri Peter Siyarto verib.

    "Bu gün biz təbii qazın alınmasına dair növbəti uzunmüddətli müqavilə imzalayırıq. Bu, qərb istiqamətindən təbii qaz alışı üzrə bizim ən uzunmüddətli müqaviləmiz olacaq", - o, sosial şəbəkələrdə yazıb.

    macarıstan qaz alışı təbii qaz Peter Siyarto
    Венгрия анонсировала подписание самого долгосрочного газового контракта в своей истории

