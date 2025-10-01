İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Macarıstan hava məkanına daxil olan PUA-ları vuracaq

    Digər ölkələr
    • 01 oktyabr, 2025
    • 02:47
    Macarıstan hava məkanına daxil olan PUA-ları vuracaq

    Macarıstan hava məkanına daxil olan pilotsuz uçuş aparatlarını vurmaq niyyətindədir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban "Döyüş saatı" podkastında bildirib.

    Aparıcının pilotsuz təyyarələrin Rusiya mənşəli olması ilə bağlı sualını cavablandıran Orban Macarıstanın qorxmadığını və onları vuracağını vurğulayıb.

    Bundan başqa, siyasətçi Avropa İttifaqının Rusiyadan hər cəhətdən üstün olduğuna inandığını bildirib.

    "Avropa hər cəhətdən güclüdür, Rusiya isə hərbi, iqtisadi və say baxımından daha zəifdir. Bizə zərər verə bilməzlər. Biz güclü bir cəmiyyət kimi hərəkət etməliyik".

    macarıstan PUA

    Son xəbərlər

    03:18

    ABŞ hökuməti növbəti şatdaunla üz-üzə qalıb

    Digər ölkələr
    02:47

    Macarıstan hava məkanına daxil olan PUA-ları vuracaq

    Digər ölkələr
    02:13

    Ötən il ABŞ-yə ən böyük uran tədarükçüsü Rusiya olub

    Digər ölkələr
    01:46

    Harvard ABŞ rəsmiləri ilə razılaşmaya əsasən təqribən 500 milyon dollar ödəyəcək

    Digər ölkələr
    01:22

    Danimarka sammitlərin təhlükəsizliyi üçün ABŞ və digər ölkələrdən yardım alacaq

    Digər ölkələr
    00:59

    UEFA ÇL: "Qalatasaray" qalib gəlib, "Kayrat" 5 qol buraxıb

    Futbol
    00:18

    Qətərin baş naziri Trampın planının Qəzzada müharibəni dayandıracağına inanır

    Digər ölkələr
    23:59

    Azərbaycan III MDB Oyunlarının medal sıralamasında ikinci pillədəki yerini qoruyub

    Fərdi
    23:53

    ABŞ Senatına Rusiya aktivlərinin Ukraynaya verilməsini nəzərdə tutan qətnamə təqdim edilib

    Dünya
    Bütün Xəbər Lenti