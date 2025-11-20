İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Livanın Baş naziri İsraili sərhəd mübahisəsinin müzakirəsindən imtina etməkdə günahlandırıb

    Digər ölkələr
    • 20 noyabr, 2025
    • 14:09
    Livanın Baş naziri İsraili sərhəd mübahisəsinin müzakirəsindən imtina etməkdə günahlandırıb

    İsrail sərhəd mübahisələri ilə bağlı danışıqlar aparmaqdan imtina edir və atəşkəs razılaşmasının şərtlərinə əməl etmir.

    "Report"un verdiyi məlumata görə, bunu Livanın Baş naziri Nəvaf Salam "Bloomberg" agentliyinə müsahibəsində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, İsrail sərhəd mübahisəsinin həlli üçün Livanla əməkdaşlıq etmək istəmir, buna görə də İsrail Müdafiə Qüvvələri hələ də sərhədin Livan tərəfindəki beş əsas nöqtədə yerləşib.

    "Onlar danışıqlar tələb edirlər, biz hazır olduğumuzu göstərəndə isə görüşməyə razı olmurlar", - N.Salam bildirib.

    O əlavə edib ki, bu məsələni ABŞ hökuməti ilə müzakirə etməyi planlaşdırır.

    Премьер Ливана обвинил Израиль в нежелании обсуждать пограничный спор

