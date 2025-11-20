Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Премьер Ливана обвинил Израиль в нежелании обсуждать пограничный спор

    Другие страны
    • 20 ноября, 2025
    • 13:58
    Премьер Ливана обвинил Израиль в нежелании обсуждать пограничный спор

    Премьер-министр Ливана Наваф Салам заявил, что Израиль отказывается вести переговоры по пограничным спорам и не соблюдает условия соглашения о прекращении огня.

    Как передает Report, об этом он заявил в интервью агентству Bloomberg.

    По его словам, Израиль не желает взаимодействовать с Ливаном для урегулирования пограничного спора, из-за чего войска ЦАХАЛа остаются размещенными в пяти ключевых точках на ливанской стороне границы.

    "Они просят о переговорах, а когда мы проявляем готовность, они не соглашаются на встречу", - заявил Салам, добавив, что он планирует обсудить данный вопрос с властями США.

    Livanın Baş naziri İsraili sərhəd mübahisəsinin müzakirəsindən imtina etməkdə günahlandırıb

