Премьер Ливана обвинил Израиль в нежелании обсуждать пограничный спор

Премьер-министр Ливана Наваф Салам заявил, что Израиль отказывается вести переговоры по пограничным спорам и не соблюдает условия соглашения о прекращении огня.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью агентству Bloomberg.

По его словам, Израиль не желает взаимодействовать с Ливаном для урегулирования пограничного спора, из-за чего войска ЦАХАЛа остаются размещенными в пяти ключевых точках на ливанской стороне границы.

"Они просят о переговорах, а когда мы проявляем готовность, они не соглашаются на встречу", - заявил Салам, добавив, что он планирует обсудить данный вопрос с властями США.