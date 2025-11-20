Премьер Ливана обвинил Израиль в нежелании обсуждать пограничный спор
- 20 ноября, 2025
- 13:58
Премьер-министр Ливана Наваф Салам заявил, что Израиль отказывается вести переговоры по пограничным спорам и не соблюдает условия соглашения о прекращении огня.
Как передает Report, об этом он заявил в интервью агентству Bloomberg.
По его словам, Израиль не желает взаимодействовать с Ливаном для урегулирования пограничного спора, из-за чего войска ЦАХАЛа остаются размещенными в пяти ключевых точках на ливанской стороне границы.
"Они просят о переговорах, а когда мы проявляем готовность, они не соглашаются на встречу", - заявил Салам, добавив, что он планирует обсудить данный вопрос с властями США.
