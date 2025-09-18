İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    Digər ölkələr
    • 18 sentyabr, 2025
    • 06:51
    Livanda narkobaronlardan 64 milyon Kaptagon tableti ələ keçirilib

    Livanda ordunun xüsusi təyinatlı qüvvələri və Kəşfiyyat Agentliyi ölkənin şərqindəki Buda şəhərində əməliyyat keçirib.

    "Report" xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, hərbçilər 64 milyon narkotik psixostimulyantı olan "Kaptagon" tableti və narkotik istehsalı üçün istifadə edilən 79 barel kimyəvi maddə ələ keçiriblər.

    Yeraltı narkotik fabrikini işlədən narkokartel üzvlərinin də həbs edildiyi bildirilir.

