Livanda narkobaronlardan 64 milyon "Kaptagon" tableti ələ keçirilib
Digər ölkələr
- 18 sentyabr, 2025
- 06:51
Livanda ordunun xüsusi təyinatlı qüvvələri və Kəşfiyyat Agentliyi ölkənin şərqindəki Buda şəhərində əməliyyat keçirib.
"Report" xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, hərbçilər 64 milyon narkotik psixostimulyantı olan "Kaptagon" tableti və narkotik istehsalı üçün istifadə edilən 79 barel kimyəvi maddə ələ keçiriblər.
Yeraltı narkotik fabrikini işlədən narkokartel üzvlərinin də həbs edildiyi bildirilir.
Son xəbərlər
07:17
PayPal və Google süni intellekti birgə inkişaf etdirmək barədə razılığa gəliblərMaliyyə
07:00
Polşa Senatı əcnəbilərin yaşaması və ukraynalılara yardım haqqında qanunu təsdiqləyibDigər ölkələr
06:51
Livanda narkobaronlardan 64 milyon "Kaptagon" tableti ələ keçirilibDigər ölkələr
06:50
Suriyanın xarici işlər naziri sanksiyaların ləğvi üçün Vaşinqtona gedirDigər ölkələr
06:25
Kanada hakimiyyəti ölkədəki Ukrayna vətəndaşlarına qarşı tələblər irəli sürübDigər ölkələr
05:45
Polşada "F-16"nın atdığı raket yaşayış binasına dəyibDigər ölkələr
05:13
Senatorlar Uoltsun ABŞ-nin BMT-dəki nümayəndəsi olmasına qarşı çıxmayıblarDigər ölkələr
04:36
Venesuela ABŞ ilə gərginlik fonunda Karib hövzəsində hərbi təlimlər keçirəcəkDigər ölkələr
04:04