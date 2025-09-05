İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan
    İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan

    Kosta Aİ-nin genişlənməsini mühüm geosiyasi sərmayə adlandırıb

    Digər ölkələr
    • 05 sentyabr, 2025
    • 03:13
    Kosta Aİ-nin genişlənməsini mühüm geosiyasi sərmayə adlandırıb

    Avropa İttifaqı Şurasının rəhbəri Antonio Kosta hesab edir ki, Aİ-nin genişlənməsi ən mühüm geosiyasi sərmayədir.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu fikirləri Sofiyada Bolqarıstanın baş naziri Rosen Jelyazkovla danışıqların yekunu üzrə keçirilən mətbuat konfransında bildirib.

    "Yatırmalı olduğumuz ən mühüm geosiyasi sərmayə Ukrayna və Moldova, eləcə də Qərbi Balkan ölkələrindən başlayaraq Aİ-nin genişlənməsidir. Bütün ölkələr Aİ-yə eyni sürətlə getmir, lakin onların Avropa İttifaqına inteqrasiyası davam etməlidir. Aİ-nin genişlənmə planları bu ölkələrə müəyyən stimullar təqdim etməlidir", - Kosta vurğulayıb.

    Jelyazkov öz növbəsində qeyd edib ki, Qərbi Balkanların Aİ-yə inteqrasiyası strateji prioritetdir. Onun sözlərinə görə, bu, daha ​​yüksək dərəcədə təhlükəsizlik və inkişaf imkanlarına zəmanət verir.

    "Şimali Makedoniya ilə bağlı mövqeyimiz dəyişməz olaraq qalır. Onun Aİ-yə daxil olması üçün yeganə yol 2022-ci ilin iyulunda əldə edilmiş razılaşmaları yenidən baxılmaq imkanı olmadan həyata keçirməkdir", - hökumət başçısı qeyd edib.

    Rus Versiası Rus Versiası
    Глава Евросовета назвал расширение ЕС "важнейшей геополитической инвестицией"

    Son xəbərlər

    03:28

    Tailand parlamenti yeni baş naziri seçəcək

    Digər ölkələr
    03:13

    Kosta Aİ-nin genişlənməsini mühüm geosiyasi sərmayə adlandırıb

    Digər ölkələr
    02:42

    KİV: Uitkoff Trampın Putin və Zelenski ilə görüşə hazır olduğunu bildirib

    Digər ölkələr
    02:15

    Maskın "Neuralink" şirkəti gələn il kor xəstədə görmə bərpası əməliyyatı planlaşdırır

    Elm və təhsil
    02:01

    Azərbaycanda xarici avtomobillərə "Yaşıl Kart"ın verilməsi qaydalarında dəyişiklik edilir

    Maliyyə
    01:22

    ABŞ Ordusu podratçıların təmir etdiyi sursatların 95 faizinə lazımi qaydada nəzarət etmir

    Digər ölkələr
    01:09

    Cəlilabadda 112 hektar torpaq sahəsi zəbtdən azad olunub

    ASK
    00:24

    Kanadada bıçaqlı hücum nəticəsində bir nəfər ölüb, səkkiz nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    00:12
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Paşinyan azərbaycanlıların qayıdacağı "yeni Ermənistan"ı qurmalıdır

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti