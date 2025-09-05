Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор ЧМ-2026
    Глава Евросовета назвал расширение ЕС "важнейшей геополитической инвестицией"

    Другие страны
    05 сентября, 2025
    • 02:49
    Глава Евросовета назвал расширение ЕС важнейшей геополитической инвестицией

    Глава Евросовета Антониу Кошта считает расширение Европейского союза важнейшей геополитической инвестицией.

    Как передает Report, свою точку зрения он высказал на пресс-конференции в Софии по итогам переговоров с премьер-министром Болгарии Росеном Желязковым.

    "Важнейшая геополитическая инвестиция, которую мы должны сделать, - это инвестиция в расширение ЕС, начиная с Украины и Молдавии, а также стран Западных Балкан. Не все страны с одинаковой скоростью движутся на пути к ЕС, но их интеграция в Евросоюз должна продолжаться. Планы расширения ЕС обеспечивают этим странам определенные стимулы и финансовую поддержку. Мы не должны терять этот импульс возможностей, это должны поддержать все страны Евросоюза", - подчеркнул Кошта.

    Желязков в свою очередь отметил, что интеграция Западных Балкан в ЕС является стратегическим приоритетом. По его словам, это "гарантирует большую степень безопасности и возможностей для развития". "В отношении Северной Македонии наша позиция остается неизменной. Единственный для нее путь к вступлению в ЕС - это выполнение достигнутых в июле 2022 года соглашений, без возможности их ревизии", - заявил глава правительства.

    Кошта согласился с болгарским премьером, подчеркнув, что "договоренности необходимо выполнять". 

