Haqqımızda

Kolumbiya Venesueladakı hərbi əməliyyatları bütün regiona qarşı təcavüz kimi qiymətləndirəcək

Kolumbiya Venesueladakı hərbi əməliyyatları bütün regiona qarşı təcavüz kimi qiymətləndirəcək Ölkə hakimiyyətinin icazəsi olmadan Venesuela ərazisində istənilən hərbi əməliyyat bütün regiona qarşı təcavüz aktı kimi qiymətləndiriləcək.
Digər ölkələr
11 avqust 2025 06:10
Kolumbiya Venesueladakı hərbi əməliyyatları bütün regiona qarşı təcavüz kimi qiymətləndirəcək

Ölkə hakimiyyətinin icazəsi olmadan Venesuela ərazisində istənilən hərbi əməliyyat bütün regiona qarşı təcavüz aktı kimi qiymətləndiriləcək.

"Report"un xəbərinə görə, bunu Kolumbiya Prezidenti Qustavo Petro “X”dəki səhifəsində yazıb.

"Mən Kolumbiya Silahlı Qüvvələrinin komandanı kimi əmrimi açıq elan edirəm. Kolumbiya və Venesuela bir xalq, bir bayraq, bir tarixdir. Qardaş ölkələrin razılığı olmadan istənilən hərbi əməliyyat Latın Amerikası və Karib hövzəsinə təcavüz olacaq", - Petro bəyan edib.

Bundan əvvəl “The New York Times” mənbələrinə istinadən yazıb ki, ABŞ prezidenti Donald Tramp gizli şəkildə Pentaqonun Latın Amerikası narkotik kartellərinə qarşı hərbi güc tətbiq etməyə başlaması barədə direktiv imzalayıb. Nəşr qeyd edib ki, belə bir tədbir kartellərə qarşı dənizdə və xarici dövlətlərin ərazisində mümkün birbaşa hərbi əməliyyatlar üçün rəsmi əsas ola bilər.

Paylaşımın ardınca Petro bu siyasətin ölkələrin suverenliyinə hörmət əsasında olması şərti ilə Trampın narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizəni gücləndirmək planlarını dəstəklədiyini bildirib. O, həmçinin Vaşinqtonun Venesuela Prezidenti Nikolas Maduronun həbsi ilə bağlı məlumat üçün verilən mükafatın məbləğini 50 milyon dollara çatdırmaq qərarı ilə razılaşmadığını bildirib.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Колумбия расценит военные операции в Венесуэле как агрессию против всего региона

Ən vacib xəbərlər

Ərdoğan regionda sülh gündəliyində nümayiş etdirdiyi liderliyə görə İlham Əliyevi təbrik edib
Ərdoğan regionda sülh gündəliyində nümayiş etdirdiyi liderliyə görə İlham Əliyevi təbrik edib
9 avqust 2025 17:53
Donald Tramp Ağ Evin rəmzi açarını Prezident İlham Əliyevə təqdim edib
Donald Tramp Ağ Evin rəmzi açarını Prezident İlham Əliyevə təqdim edib
9 avqust 2025 04:53
Ağ Ev Azərbaycan və Ermənistan liderlərini gözləyir - VİDEO
FotoAğ Ev Azərbaycan və Ermənistan liderlərini gözləyir - VİDEO
8 avqust 2025 22:20
Vaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub - YENİLƏNİB
FotoVaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub - YENİLƏNİB
8 avqust 2025 01:25
Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV
Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV
7 avqust 2025 23:50
İlham Əliyev ABŞ-də işgüzar səfərdədir
Fotoİlham Əliyev ABŞ-də işgüzar səfərdədir
7 avqust 2025 15:01

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi