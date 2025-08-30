    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    KİV: Tramp ABŞ podratçılarının Ukraynaya göndərilməsini müzakirə edir

    • 30 avqust, 2025
    • 19:36
    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Avropa ölkələri ilə uzunmüddətli sülh nizamlanmasının bir hissəsi kimi ABŞ-nin özəl hərbi şirkətlərinin (PMC) Ukraynaya potensial olaraq yerləşdirilməsi planını müzakirə edir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Telegraph" yazır.

    ABŞ hərbi podratçıları müdafiə xəttinin yenidən qurulması və gücləndirilməsi, ölkənin Ukraynadakı kommersiya maraqlarının qorunmasında iştirak edə bilər.

    Nəşrin mənbələrinə görə, amerikalı muzdluların olması Kremli atəşkəsi pozmaqdan çəkindirəcək.

    Bundan əlavə, Amerika podratçılarının Ukraynada olması Tramp administrasiyası tərəfindən Avropa güclərinə əhəmiyyətli dəstək kimi qiymətləndiriləcək. Ağ Ev daha əvvəl Ukraynaya sülhməramlı kimi ABŞ qoşunlarının göndərilməsi variantını istisna etmişdi.

    "Financial Times" bir gün əvvəl yazmışdı ki, Tramp da Çin sülhməramlılarının Ukraynaya göndərilməsi ideyasını müzakirə edib, lakin Ağ Ev bunu təkzib edib. 

    "The Telegraph" və digər Qərb KİV-in  yazdığına görə, sülh yolu ilə nizamlanma variantları arasında Avropa ölkələri Ukraynada 30 minə yaxın hərbçinin yerləşdirilməsini nəzərdən keçirir. Belə hazırlığı Böyük Britaniya, Fransa, Almaniya, Belçika, eləcə də Baltikyanı, Şimali Avropa və Skandinaviya ölkələri ifadə ediblər.

    Bundan əlavə, planın bəndlərindən biri 40 kilometrlik bufer zonasının (hər iki cəbhə xəttində 20 kilometr - red.) yaradılmasını nəzərdə tutur. Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski cavab olaraq bildirib ki, belə bir ideya ancaq müharibənin texnoloji vəziyyətini indi başa düşməyənlər tərəfindən təklif oluna bilər.

