    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    KİV: Səudiyyə Ərəbistanı sahillərində hücuma məruz qalan gəmi İsrailə məxsusdur

    Digər ölkələr
    • 01 sentyabr, 2025
    • 03:09
    KİV: Səudiyyə Ərəbistanı sahillərində hücuma məruz qalan gəmi İsrailə məxsusdur

    Səudiyyə Ərəbistanının Yanbu şəhəri yaxınlığında hücuma məruz qalan tanker Liberiya bayrağı altında üzür və İsrailə məxsusdur.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi Böyük Britaniyanın dəniz təhlükəsizliyi üzrə ixtisaslaşmış "Ambrey" şirkətinə istinadən məlumat yayıb.

    Avqustun 31-də axşam, Böyük Britaniya donanması Dəniz Ticarət Koordinasiya Mərkəzi (UKMTO), Qırmızı dənizdəki Yanbu dan 40 dəniz mili cənub-qərbdə gəmi ilə bağlı hadisəsi haqqında siqnal alıb. Açıqlamada bildirilir ki, gəminin ekipajı yüksək səs eşidib və naməlum mərmidən sıçrayışlar görüb.

    Koordinasiya mərkəzi əlavə edib ki, hücum adlandırılan hadisə nəticəsində heç kim xəsarət almayıb. "Ambrey" hücumun arxasında 2023-cü ilin payızından bəri Qırmızı dənizdə və Bab əl-Məndəb boğazında Yəmənin İsraillə əlaqəli gəmilərə zərbələr endirən husi üsyançı hərəkatı "Ənsar Allah" hərəkatının ola biləcəyi versiyasını irəli sürüb. Husilər İsrailin Qəzza zolağındakı hərbi əməliyyatı davam edincə dayanmayacaqları barədə xəbərdarlıq ediblər.

    Böyük Britaniya   İsrail   Hücum  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Reuters: Атакованное у берегов Саудовской Аравии судно связано с Израилем

    Son xəbərlər

    03:41

    Rusiyada miqrantlar üçün yeni rüsumlar tətbiq edilib

    Region
    03:09

    KİV: Səudiyyə Ərəbistanı sahillərində hücuma məruz qalan gəmi İsrailə məxsusdur

    Digər ölkələr
    02:44

    KİV: Braziliya Bolsonarunun məhkəməsindən sonra ABŞ-nin yeni sanksiyalarına hazırlaşır

    Digər ölkələr
    02:19

    Ukraynada sabiq spikerin qətlində şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Digər ölkələr
    01:53

    İŞİD-in keçmiş yaraqlılarının 230-dan çox ailəsi Suriyadan İraqa aparılıb

    Digər ölkələr
    01:21

    "Naxtel" MMC telekommunikasiya xidmətlərini dayandıracaq

    İKT
    01:14

    Alimlər: Atlantik okeanında güclü zəlzələ zonası formalaşıb

    Elm və təhsil
    00:43

    Tramp: Nüvə gücləri ilə münasibətləri yaxşı saxlamaq vacibdir

    Digər ölkələr
    00:15

    Bu gündən Azərbaycanda balıq ovuna icazə verilir

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti