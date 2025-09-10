İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis “Böyük Qayıdış” AQEM Nepal
    • 10 sentyabr, 2025
    • 02:43
    KİV: Qətər polisi Dohaya hücumlardan sonra itkin düşənlərin axtarışını davam etdirir

    Qətər polisi İsrailin Dohaya endirdiyi zərbələrdən sonra itkin düşənlərin axtarışını davam etdirir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al Arabiya" telekanalı məlumat yayıb.

    Məlumata görə, Daxili İşlər Nazirliyi hadisə yerində əməliyyat-istintaq tədbirləri və məlumatların toplanmasını davam etdirir.

    Bundan əvvəl İsrail Müdafiə Qüvvələri Dohada Fələstinin HƏMAS radikal hərəkatının ali rəhbərliyinin yerləşdiyi binaya zərbə endirdiyini təsdiqləyib.

    Rəsmi məlumata görə, hücum zamanı hərəkatın qərargahında inzibati funksiyaları yerinə yetirən 5 nəfər, həmçinin Qətər təhlükəsizlik qüvvələrinin bir əməkdaşı həlak olub.

