ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар
    ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар

    СМИ: Катарская полиция продолжает поиск пропавших после ударов по Дохе

    Другие страны
    • 10 сентября, 2025
    • 01:39
    СМИ: Катарская полиция продолжает поиск пропавших после ударов по Дохе

    Полиция Катара продолжает усилия по поиску пропавших после ударов Израиля по Дохе.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

    По его информации, министерство внутренних дел "продолжает следственные действия и сбор информации на месте".

    Ранее в Армии обороны Израиля подтвердили нанесение удара по зданию в Дохе, где находилось высшее руководство палестинского радикального движения ХАМАС. Согласно официальной информации, в результате атаки погибли "пять человек, выполнявших административные функции в штабе движения", а также один сотрудник сил безопасности Катара.

    Катар ракетный удар поиски пропавших без вести

    Последние новости

    02:07

    Конгрессмены США посетят Китай

    Другие страны
    01:39

    СМИ: Катарская полиция продолжает поиск пропавших после ударов по Дохе

    Другие страны
    01:23
    Фото

    Хикмет Гаджиев и глава комитета Палаты представителей США подчеркнули стратегическое значение Вашингтонского саммита

    Внешняя политика
    00:58

    ЧМ-2026: В еврозоне проведено еще девять матчей отборочного цикла

    Футбол
    00:38

    Премьер Катара: Нетаньяху сводит на нет любые попытки достичь мира в Газе

    Другие страны
    00:23

    Два пешехода пострадали при наезде автомобиля в Гяндже

    Происшествия
    00:05

    ЕС осуждает удар Израиля по Катару и предупреждает о риске эскалации на Ближнем Востоке

    Другие страны
    00:03

    Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой баллистической ракетой по Иерусалиму

    Другие страны
    23:49

    Трамп: Россия сознательно затягивает войну в Украине

    Другие страны
    Лента новостей