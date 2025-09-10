СМИ: Катарская полиция продолжает поиск пропавших после ударов по Дохе

Полиция Катара продолжает усилия по поиску пропавших после ударов Израиля по Дохе.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По его информации, министерство внутренних дел "продолжает следственные действия и сбор информации на месте".

Ранее в Армии обороны Израиля подтвердили нанесение удара по зданию в Дохе, где находилось высшее руководство палестинского радикального движения ХАМАС. Согласно официальной информации, в результате атаки погибли "пять человек, выполнявших административные функции в штабе движения", а также один сотрудник сил безопасности Катара.