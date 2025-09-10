СМИ: Катарская полиция продолжает поиск пропавших после ударов по Дохе
- 10 сентября, 2025
- 01:39
Полиция Катара продолжает усилия по поиску пропавших после ударов Израиля по Дохе.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Arabiya.
По его информации, министерство внутренних дел "продолжает следственные действия и сбор информации на месте".
Ранее в Армии обороны Израиля подтвердили нанесение удара по зданию в Дохе, где находилось высшее руководство палестинского радикального движения ХАМАС. Согласно официальной информации, в результате атаки погибли "пять человек, выполнявших административные функции в штабе движения", а также один сотрудник сил безопасности Катара.
