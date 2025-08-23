Haqqımızda

Keyt Kelloq Ukraynaya səfər edəcək

Keyt Kelloq Ukraynaya səfər edəcək ABŞ prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Keyt Kelloq avqustun 23-də Ukraynaya səfər edəcək.
Digər ölkələr
23 avqust 2025 05:44
Keyt Kelloq Ukraynaya səfər edəcək

ABŞ prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Keyt Kelloq avqustun 23-də Ukraynaya səfər edəcək.

“Report”un xəbərinə görə, bu barədə “Reuters”in müxbiri Qrem Slatteri öz mənbələrinə istinadən “X” sosial şəbəkəsində məlumat verib.

Onun sözlərinə görə, Kelloq Ukraynanın Müstəqillik Günü münasibətilə keçirilən mərasimlərdə iştirak edəcək.

“O, həmçinin liderlərlə bu həftəki diplomatik fəaliyyəti müzakirə edəcək. Bu, ABŞ, Ukrayna və Avropanın təhlükəsizlik zəmanəti ilə bağlı razılığa gəlməsi fonunda baş verir”, - jurnalist əlavə edib.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Келлог посетит Украину

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Tramp daha iki şəhərə Milli Qvardiyanın əsgərlərini göndərə bilər
Tramp daha iki şəhərə Milli Qvardiyanın əsgərlərini göndərə bilər
23 avqust 2025 06:50
ABŞ “Intel”in 11 milyard dollarlıq səhmlərini pulsuz əldə edib
ABŞ “Intel”in 11 milyard dollarlıq səhmlərini pulsuz əldə edib
23 avqust 2025 04:47
ABŞ-də zavodda baş verən partlayışdan sonra sakinlər təxliyə edilib
ABŞ-də zavodda baş verən partlayışdan sonra sakinlər təxliyə edilib
23 avqust 2025 04:02
ABŞ-yə tədarük edilən mebellərə rüsumlar tətbiq oluna bilər
ABŞ-yə tədarük edilən mebellərə rüsumlar tətbiq oluna bilər
23 avqust 2025 03:11
ABŞ-də ət yeyən bakteriyaya yoluxma hallarının sayı artıb
ABŞ-də "ət yeyən" bakteriyaya yoluxma hallarının sayı artıb
23 avqust 2025 02:37
FES enişə hazırlaşır
FES enişə hazırlaşır
23 avqust 2025 02:16
Vens Boltonun evində axtarışların Trampın tənqidi ilə əlaqəli olduğunu təkzib edib
Vens Boltonun evində axtarışların Trampın tənqidi ilə əlaqəli olduğunu təkzib edib
23 avqust 2025 01:45
ABŞ-də turistlərin olduğu avtobus aşıb, azı 4 nəfər ölüb
FotoABŞ-də turistlərin olduğu avtobus aşıb, azı 4 nəfər ölüb
23 avqust 2025 01:13
Niderlandın XİN rəhbəri hökumət daxilində fikir ayrılıqlarına görə istefa verib
Niderlandın XİN rəhbəri hökumət daxilində fikir ayrılıqlarına görə istefa verib
22 avqust 2025 23:04
ABŞ-nin müdafiə naziri kəşfiyyat idarəsinin rəhbərini vəzifəsindən azad edib
ABŞ-nin müdafiə naziri kəşfiyyat idarəsinin rəhbərini vəzifəsindən azad edib
22 avqust 2025 22:49

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi