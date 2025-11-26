İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    Kallas: Rusiya Ukraynadakı müharibəni uda bilməz - bu aydındır

    Digər ölkələr
    • 26 noyabr, 2025
    • 17:31
    Kallas: Rusiya Ukraynadakı müharibəni uda bilməz - bu aydındır

    Rusiya Ukraynadakı müharibəni qazana bilməz - bu aydındır, ona görə də o, danışıqlar və öz şərtləri əsasında razılaşmalar yolu ilə məqsədlərinə çatmağa çalışır.

    "Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bunu Avropa İttifaqının (Aİ) xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Kaya Kallas bildirib.

    "Putin öz məqsədlərinə döyüş meydanında nail ola bilmir, buna görə də ən yaxşı nəticəni təmin etmək üçün danışıqlar aparmağa çalışacaq", - o deyib.

    K.Kallasın sözlərinə görə, Rusiyanın yay hücumu uğursuz olub, ABŞ və Aİ-nin sanksiyaları bu ölkənin iqtisadiyyatına böyük təsir göstərir, nəticədə pul və qoşun itirir. O bildirib ki, buna görə də sülh ilə bağlı şansları artırmaq üçün Rusiyaya təzyiqi gücləndirmək lazımdır.

    Ali nümayəndə qeyd edib ki, sadəcə kursu saxlamaq deyil, tempi artırmaq lazımdır: "Bu, Rusiyanı müharibə aparmaq vasitələrindən məhrum etmək üçün əlavə sanksiyaların tətbiq edilməsi, Ukraynaya hərbi və maliyyə dəstəyinin artırılması deməkdir. Aİ özü maliyyələşdirmə, təlim və müdafiə sənayesinə dəstək təmin etməklə təhlükəsizlik zəmanətlərinə əhəmiyyətli töhfə verəcək. Bu istiqamətdə iş davam edir".

    O əlavə edib ki, təhlükəsizlik zəmanətləri real təhlükənin Rusiyadan gəldiyi faktını dəyişmir.

    Rusiya Rusiya-Ukrayna müharibəsi Kaya Kallas
    Каллас: Если бы РФ могла, она уже выиграла бы войну в Украине

    Son xəbərlər

    22:05

    Goranboyda qəzalı yaşayış binasının 5-ci bloku tamam çöküb

    Hadisə
    22:04

    Abdulkadir Uraloğlu: Zəngəzur dəhlizində işlər 2030-cu ilə qədər başa çatacaq

    Region
    21:50

    Gürcüstan gömrüyündə saxlanılan Azərbaycanın yük avtomobilləri sərbəst buraxılıblar

    Region
    21:48

    "Arsenal" hücumçusunu satmağı planlaşdırır

    Futbol
    21:44

    ABŞ-də prokurorluq 2020-ci il seçkilərinə müdaxilə ilə bağlı Trampa qarşı işi dayandırıb

    Digər ölkələr
    21:17

    Bakının üç rayonunun bəzi ərazilərində qaz olmayacaq

    Energetika
    21:14

    Hikmət Hacıyev Türkiyə nümayəndə heyəti ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    20:58

    Türkiyə Təhlükəsizlik Şurasının iclasında Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesi müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    20:52

    "Qalatasaray" klubunun şikayəti təmin edilməyib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti