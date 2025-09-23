İtaliya İsraili Qəzzanın bombalanmasını dayandırmağa çağırıb
Digər ölkələr
- 23 sentyabr, 2025
- 04:25
İtaliya Qəzza zolağının bombalanmasına dərhal son qoymağa və Fələstinin radikal HƏMAS hərəkatı tərəfindən saxlanılan girovların azad edilməsinə çağırır.
"Report" xəbər verir ki, bunu BMT Baş Assambleyasının İsrail-Fələstin münaqişəsinə dair konfransında çıxışı zamanı İtaliyanın xarici işlər naziri Antonio Tayani deyib.
"BMT çox aydın mesaj göndərir: İsrail Qəzza zolağının bombalanmasını dayandırmalı, HƏMAS isə bütün girovları azad etməlidir", - nazir deyib.
O, İtaliyanın münaqişənin iki dövlət əsasında həlli üçün səylərini davam etdirəcəyini, həmçinin Fələstin əhalisinə yardım göstərəcəyini bildirib.
Son xəbərlər
05:12
Dünya çempionatında uğurlu çıxış edən Azərbaycanın yunan-Roma güləşçiləri Vətənə qayıdıblarKomanda
04:55
Trampın olduğu helikopterin ekipajına lazer ilə maneçilik törədən şəxs həbs edilibDigər ölkələr
04:25
İtaliya İsraili Qəzzanın bombalanmasını dayandırmağa çağırıbDigər ölkələr
03:45
Parasetamol hamiləlik zamanı autizm riskini artırırSağlamlıq
03:11
Ərdoğan Trampla "F-35" və "F-16"ların tədarükünü müzakirə edəcəkDigər ölkələr
02:33
Avropa dövlətləri Fələstinin müstəqilliyini tanıyıblarDigər ölkələr
02:26
Foto
Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Nyu-Yorkda sərgidə iştirak ediblərİncəsənət
01:55
Gəncədə üç avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar varHadisə
01:43