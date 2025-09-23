İsrailin Qəzzaya endirdiyi yeni zərbələr nəticəsində 37 nəfər həlak olub
Digər ölkələr
- 23 sentyabr, 2025
- 08:58
İsrailin yaşayış məntəqələrinə endirdiyi zərbələr nəticəsində çərşənbə axşamı Qəzza zolağında azı 37 nəfər həlak olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Yəmənin "Al Masirah" telekanalı məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, İsrail artilleriyası 30 nəfərin həlak olduğu Qəzza şəhərinin şərq və cənub məhəllələrini atəşə tutur.
Sentyabrın 16-da İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu Qəzza şəhərinə intensiv hücumun başladığını təsdiqləyib. Onun sözlərinə görə, əsas məqsəd radikal Fələstinin HƏMAS hərəkatını məğlub etməkdir. İsrail ordusu bəyan edib ki, yerli əhaliyə döyüş bölgəsini tərk etmək barədə dəfələrlə xəbərdarlıq edib.
