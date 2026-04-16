İsrail Müdafiə Qüvvələri: Qəzzada HƏMAS-ın rabitə bölməsinin komandiri öldürülüb
Digər ölkələr
- 16 aprel, 2026
- 14:03
İsrail Müdafiə Qüvvələri (IDF) Qəzza zolağında HƏMAS-ın rabitə bölməsinin komandiri Əhməd Əbu Həseyranı öldürüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə IDF-nin mətbuat xidmətinin məlumatında deyilir.
İsrail tərəfinin məlumatına görə, əməliyyat Cənub hərbi dairəsində həyata keçirilib, Əbu Həseyra aviazərbə nəticəsində öldürülüb.
IDF iddia edir ki, Əbu Həseyra İsrail qüvvələrinə yaxın ərazidə fəaliyyət göstərib və hərbçilər üçün təhlükə yaradıb.
Bundan başqa, bu həftənin əvvəlində HƏMAS-ın daha iki bölmə komandiri - İslam Haşem Riad Kanita və Mahmud Hamed Yusuf Hamdona da öldürülüb. IDF-nin məlumatına görə, onlar hətta atəşkəs dövründə də təşkilatın hərbi potensialının bərpası ilə məşğul olublar.
