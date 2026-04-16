ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира подразделения связи ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации командира подразделения связи ХАМАС Ахмеда Абу Хацейры в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба ЦАХАЛ.

По данным израильской стороны, операция была проведена в Южном военном округе, Абу Хацейра убит в результате точечного авиаудара.

В ЦАХАЛ утверждают, что Абу Хацейра действовал в непосредственной близости от израильских сил и представлял угрозу для военнослужащих.

Также сообщается, что ранее на этой неделе были ликвидированы еще два командира подразделения ХАМАС - Ислам Хашем Риад Канита и Махмуд Хамед Юсуф Хамдона. По информации ЦАХАЛ, они занимались восстановлением военного потенциала организации даже во время режима прекращения огня.