ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира подразделения связи ХАМАС в Газе
- 16 апреля, 2026
- 13:52
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации командира подразделения связи ХАМАС Ахмеда Абу Хацейры в секторе Газа.
Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба ЦАХАЛ.
По данным израильской стороны, операция была проведена в Южном военном округе, Абу Хацейра убит в результате точечного авиаудара.
В ЦАХАЛ утверждают, что Абу Хацейра действовал в непосредственной близости от израильских сил и представлял угрозу для военнослужащих.
Также сообщается, что ранее на этой неделе были ликвидированы еще два командира подразделения ХАМАС - Ислам Хашем Риад Канита и Махмуд Хамед Юсуф Хамдона. По информации ЦАХАЛ, они занимались восстановлением военного потенциала организации даже во время режима прекращения огня.
