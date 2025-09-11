İsrail Livanın cənubunda "Hizbullah" üzvünün zərərsizləşdirildiyini açıqlayıb
Digər ölkələr
- 11 sentyabr, 2025
- 22:16
İsrail Müdafiə Ordusu Livanın cənubundakı hava hücumunda "Hizbullah" hərəkatını dəstəkləyən iranlı döyüşçünün öldürüldüyünü bildirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Times of Isarael"ə İsrail Ordusunun sözçüsü bildirib.
Hərbçilərin məlumatına görə, Vasim Səid Cabai adlı döyüşçü Tir yaxınlığındakı Ayn Baal şəhərində hücuma məruz qalıb.
Bildirilir ki, Cabai qruplaşmanın üzvü olub və silah sövdələşmələrində vasitəçilik edib, keçən il Livandakı münaqişə zamanı İsrailin şimalına raket zərbələri endirməyə kömək edib.
