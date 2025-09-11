İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    • 11 sentyabr, 2025
    • 22:16
    İsrail Livanın cənubunda Hizbullah üzvünün zərərsizləşdirildiyini açıqlayıb

    İsrail Müdafiə Ordusu Livanın cənubundakı hava hücumunda "Hizbullah" hərəkatını dəstəkləyən iranlı döyüşçünün öldürüldüyünü bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Times of Isarael"ə İsrail Ordusunun sözçüsü bildirib.

    Hərbçilərin məlumatına görə, Vasim Səid Cabai adlı döyüşçü Tir yaxınlığındakı Ayn Baal şəhərində hücuma məruz qalıb.

    Bildirilir ki, Cabai qruplaşmanın üzvü olub və silah sövdələşmələrində vasitəçilik edib, keçən il Livandakı münaqişə zamanı İsrailin şimalına raket zərbələri endirməyə kömək edib.

