ЦАХАЛ заявил о нейтрализации одного из членов "Хезболлах" на юге Ливана
- 11 сентября, 2025
- 22:00
В Армии обороны Израиля заявили, что в результате удара по южному Ливану был убит член ополчения, поддерживающего "Хезболлах".
Как передает Report The Times of Isarael, об этом сообщает армейская пресс-служба.
Согласно информации, сегодня в результате израильского авиаудара на юге Ливана был убит боевик иранского ополчения, действующего бок о бок с "Хезболлах".
По данным военных, боевик Васим Саид Джабаи был атакован в городе Айн-Баал, недалеко от Тира.
По данным ЦАХАЛ, Джабаи был членом группировки и считался "центральной фигурой" в усилиях иранского ополчения по наращиванию сил. Он занимался заключением сделок по закупке оружия, помогал осуществлять ракетные обстрелы северного Израиля во время конфликта в Ливане в прошлом году и руководил усилиями по восстановлению ополчения после боевых действий, утверждают в ведомстве.