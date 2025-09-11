Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    ЦАХАЛ заявил о нейтрализации одного из членов "Хезболлах" на юге Ливана

    Другие страны
    11 сентября, 2025
    • 22:00
    ЦАХАЛ заявил о нейтрализации одного из членов Хезболлах на юге Ливана

    В Армии обороны Израиля заявили, что в результате удара по южному Ливану был убит член ополчения, поддерживающего "Хезболлах".

    Как передает Report The Times of Isarael, об этом сообщает армейская пресс-служба.

    Согласно информации, сегодня в результате израильского авиаудара на юге Ливана был убит боевик ​​иранского ополчения, действующего бок о бок с "Хезболлах".

    По данным военных, боевик Васим Саид Джабаи был атакован в городе Айн-Баал, недалеко от Тира.

    По данным ЦАХАЛ, Джабаи был членом группировки и считался "центральной фигурой" в усилиях иранского ополчения по наращиванию сил. Он занимался заключением сделок по закупке оружия, помогал осуществлять ракетные обстрелы северного Израиля во время конфликта в Ливане в прошлом году и руководил усилиями по восстановлению ополчения после боевых действий, утверждают в ведомстве.

    İsrail Livanın cənubunda "Hizbullah" üzvünün zərərsizləşdirildiyini açıqlayıb

    Лента новостей