12 avqust 2025 21:22
İspaniyada meşə yanğınları səbəbindən 6 minə yaxın insan təxliyə edilib

İspaniyanın müxtəlif bölgələrində baş verən meşə yanğınları 6 minə yaxın insanın təxliyəsinə səbəb olub.

Bu barədə “Report” Avropa KİV-ə istinadən xəbər verir.

Kastiliya və Leon muxtar icmasında təxminən 4 min, Əndəlüsdə isə minə yaxın insan təxliyə edilib.

İspaniya Müdafiə Nazirliyi anomal istilər şəraitində sürətlə yayılan yanğınlarla mübarizə aparmaq üçün minə yaxın hərbçinin cəlb edildiyini bildirib.

Çərşənbə axşamına keçən gecə yanğınsöndürənlər Madrid yaxınlığında yanğının yayılmasının qarşısını ala biliblər. Həmin ana qədər artıq yanğın Tres Kantos bələdiyyəsində min hektara yaxın ərazini məhv edib, bir nəfər ölüb.

Qonşu Portuqaliyada da meşə yanğınları davam edir. Trankozu şəhəri ərazisində 700-ə yaxın yanğınsöndürən yanğınları söndürməyə çalışır.

Rus versiyası Около 6 тысяч человек эвакуированы из-за лесных пожаров в Испании

