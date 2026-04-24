İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İranın vitse-prezidenti: Neft quyularımız vurularsa, cavab zərbələri endiriləcək

    Digər ölkələr
    • 24 aprel, 2026
    • 14:03
    Əgər ABŞ İranın neft quyularına zərbələr endirərsə, Yaxın Şərq ölkələrinin obyektlərinə cavab zərbələri endirəcək.

    "Report"un "Sky News"a istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə İranın vitse-prezidenti İsmayıl Səqab İsfahani bildirib.

    "Əgər düşmən daha bir səhvə yol verərsə, bizim strategiyamız "gözə göz" prinsipi üzrə olacaq. Əgər neft quyularımız vurularsa, o zaman ərazilərindən bizə qarşı hücumlar həyata keçirilən ölkələrin neft obyektləri hədəflərdən biri olacaq", - İsfahani bildirib.

    O qeyd edib ki, İranın danışıqlar qrupu danışıqlar masası arxasında ABŞ tərəfini "təzyiq altında saxlayır".

    İsfahani həmçinin əlavə edib ki, İran vətəndaşları enerji resurslarının tədarükü ilə bağlı narahat olmamalıdırlar, çünki "zəruri tədbirlər artıq görülüb".

    Иран пригрозил странам Ближнего Востока ответными ударами по принципу "око за око"
    US warned of 'eye for an eye' over oil strikes

