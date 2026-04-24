Иран пригрозил странам Ближнего Востока ответными ударами по принципу "око за око"

Если США нанесут удары по иранским нефтяным скважинам, Тегеран нанесет ответные удары по объектам стран Ближнего Востока, с территории которых совершались нападения.

Как передает Report со ссылкой на Sky News, об этом заявил вице-президент Ирана Эсмаил Сагаб Эсфахани.

"Если противник совершит еще одну ошибку, наша стратегия будет по принципу "око за око". Если будут поражены наши нефтяные скважины, то одной из целей станут нефтяные объекты стран, с территории которых на нас совершаются атаки", - сказал Эсфахани.

Он заявил, что иранская переговорная команда "держит американскую сторону под давлением" за столом переговоров.

Эсфахани также добавил, что гражданам Ирана не стоит беспокоиться о поставках энероресурсов, поскольку "необходимые меры уже приняты".

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате этих ударов погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

В ночь на 8 апреля 2026 года Иран, США и их союзники договорились о двухнедельном прекращении огня.

11–12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана состоялись переговоры между Ираном и США. После продолжительных обсуждений стороны завершили встречу без достижения соглашения.

В качестве средства давления на Тегеран США объявили о блокаде иранских портов и прохода через Ормузский пролив. В свою очередь, Иран заявил, что Ормуз уже закрыт для судов, следующих в страны Персидского залива. Ситуация в регионе, в свою очередь, спровоцировала мировой энергетический кризис.