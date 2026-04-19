    İran XİN Avropanı sərt tənqid edib: İkiüzlülüyün zirvəsi

    19 aprel, 2026
    • 02:50
    İran XİN Avropanı sərt tənqid edib: İkiüzlülüyün zirvəsi

    İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqayi Avropa Birliyinin beynəlxalq hüquqa riayət etməyin vacibliyi ilə bağlı açıqlamalarını sərt tənqid edərək, onları ikiüzlülüyün zirvəsi adlandırıb.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu barədə özünün "X" səhifəsində Avropa İttifaqının ali nümayəndəsi, Avropa Komissiyasının vitse-prezidenti Kaya Kallasın Hörmüz boğazından gəmilərin sərbəst və ödənişsiz keçidini təmin etmək çağırışını şərh edərkən yazıb.

    Onun sözlərinə görə, Avropa beynəlxalq hüquqla bağlı ritorikaya yalnız digər ölkələrə mühazirə oxumağa çalışdıqda müraciət edir, ABŞ və İsrailin İrana qarşı hərəkətlərinə isə göz yumur.

    "Avropanın təbliğ etdiyi kimi tətbiq etməkdə xroniki uğursuzluğu onun beynəlxalq hüquqa olan iddialarını ikiüzlülüyün zirvəsinə qaldırıb".

    O, həmçinin vurğulayıb ki, beynəlxalq hüququn heç bir prinsipi sahil dövləti kimi İrana Hörmüz boğazından ölkəyə qarşı hərbi təcavüz üçün istifadənin qarşısını almaq üçün lazımi tədbirləri görməyi qadağan etmir.

    Kaya Kallas daha əvvəl sosial mediada Hörmüz boğazından pulsuz və ödənişsiz naviqasiyanın təmin edilməsinin vacibliyindən danışmışdı. O, həmçinin Avropa Birliyinin Qırmızı dənizdə yerləşdirilən Aspides missiyasını bu məqsədlər üçün yenidən istifadə etməyə hazır olduğunu açıqlamışdı.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Avropa İttifaqı (Aİ) Hörmüz boğazı
    Багаи: Призывы ЕС к соблюдению международного права являются верхом лицемерия

