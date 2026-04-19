Багаи: Призывы ЕС к соблюдению международного права являются верхом лицемерия

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи резко раскритиковал заявления Евросоюза о необходимости соблюдения международного права, назвав их верхом лицемерия.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в X, комментируя призыв главы европейской дипломатии Каи Каллас обеспечить свободный и бесплатный проход судов через Ормузский пролив.

По словам Багаи, Европа прибегает к риторике о международном праве лишь тогда, когда стремится поучать другие страны, при этом, как он утверждает, закрывает глаза на действия США и Израиля против Ирана.

"Хроническая неспособность Европы поступать так, как она сама проповедует, превратила ее заявления о международном праве в вершину лицемерия", - отметил представитель иранского внешнеполитического ведомства.

Он также подчеркнул, что ни один принцип международного права не запрещает Ирану как прибрежному государству принимать необходимые меры для предотвращения использования Ормузского пролива в целях военной агрессии против исламской республики.

Ранее Кая Каллас заявила в соцсети X о необходимости обеспечить свободное и бесплатное судоходство через Ормузский пролив. Она также сообщила, что Евросоюз готов переориентировать для этих целей свою миссию Aspides, развернутую в Красном море.