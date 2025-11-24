Honkonqda çikunqunya qızdırmasına yoluxma hallarının sayı 70-ə çatıb
- 24 noyabr, 2025
- 08:56
Honkonqda (Çin-red.) çikunqunya qızdırmasına daha iki yoluxma halı qeydə alınıb və bu da metropolisdə 2025-ci ildə ümumi yoluxma sayını 70-ə çatdırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli səhiyyə mərkəzi məlumat yayıb.
Məlumata görə, bu rəqəm əvvəlki illərdə qeydə alınan ümumi yoluxma hallarının sayından təxminən üç dəfə çoxdur.
Qeyd edilir ki, xarici ölkədən daha iki nəfərdə çikunqunya qızdırmasına yoluxma halı qeydə alınıb. Bu yaxınlarda Çinin materik hissəsinə səyahət edən bir kişi və bir qadın xəstələnib. Son hallar ilin əvvəlindən bəri şəhərdə təsdiqlənmiş ümumi yoluxmaların sayını 70-ə çatdırıb.
Mərkəzin məlumatına görə, ağcaqanad yolu ilə yoluxan infeksiyanın ilk halları 2006-cı ildə (üç hal), 2016-cı ildə (səkkiz hal), 2017-ci ildə (bir hal), 2018-ci ildə (iki hal) və 2019-cu ildə (11 hal) qeydə alınıb. Bu müddət ərzində 25 hal aşkarlanıb ki, bunların hamısı xaricdən gələn insanlarda qeydə alınıb. Bundan sonra 2025-ci ilə qədər Honkonqda çikunqunya xəstəliyinə yeni yoluxma halları qeydə alınmayıb.
Lakin, bu il Honkonqda yoluxma hallarının sayı kəskin şəkildə artıb və bir ölüm hadisəsi - 77 yaşlı kişi qeydə alınıb.