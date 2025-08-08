Haqqımızda

Hindistanın neft idxalı xərcləri 20 milyard dollardan çox arta bilər

Hindistanın neft idxalı xərcləri 20 milyard dollardan çox arta bilər Hindistan ABŞ məhdudiyyətləri səbəbindən Rusiya xam neftinin alışını dayandırarsa, ölkənin xam neft idxalı xərcləri bu maliyyə ilində 9 milyard dollar, gələn il isə 12 milyard dollar arta bilər.
Digər ölkələr
8 avqust 2025 20:32
Hindistanın neft idxalı xərcləri 20 milyard dollardan çox arta bilər

Hindistan ABŞ məhdudiyyətləri səbəbindən Rusiya xam neftinin alışını dayandırarsa, ölkənin xam neft idxalı xərcləri bu maliyyə ilində 9 milyard dollar, gələn il isə 12 milyard dollar arta bilər.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə NDTV Hindistan Dövlət Bankının hesabatına istinadən məlumat yayıb.

Qeyd olunub ki, Hindistan Ukraynadakı müharibədən əvvəl əsas təchizatçısı olan İraqdan, həmçinin Səudiyyə Ərəbistanı və BƏƏ-dən neft almağı düşünə bilər.

Araşdırmanın nəticələri ABŞ-nin Hindistan mallarına əlavə 25 % rüsum tətbiq etmək, sonra isə Rusiyadab neft idxalının davam etməsi səbəbindən onu iki dəfə artıraraq 50 %-ə çatdırmaq qərarına görə Yeni Dehli ilə Vaşinqton arasında artan gərginlik fonunda dərc edilib.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Расходы Индии на импорт нефти из других стран возрастет более чем на $20 млрд

Ən vacib xəbərlər

Vaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub - YENİLƏNİB
FotoVaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub - YENİLƏNİB
8 avqust 2025 01:25
Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV
Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV
7 avqust 2025 23:50
İlham Əliyev ABŞ-də işgüzar səfərdədir
Fotoİlham Əliyev ABŞ-də işgüzar səfərdədir
7 avqust 2025 15:01

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi