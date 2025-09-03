HƏMAS İsrailin əməliyyatları genişləndirməsinə girovların həyatını təhdid etməklə cavab verib
Digər ölkələr
- 03 sentyabr, 2025
- 21:16
Fələstinin HƏMAS hərəkatı xəbərdarlıq edib ki, İsrail hökumətinin Qəzza zolağında hərbi əməliyyatları genişləndirmək qərarı girovların ölməsi ilə nəticələnə bilər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "İzzəddin əl-Qəssam Briqadaları" qruplaşmasının silahlı qanadı özünün teleqram kanalında yerləşdirdiyi videoda bildirib.
"İsrail Qəzzada hərbi əməliyyatları genişləndirməsinin cəzasını əsgərlərinin və girovlarının həyatı ilə ödəyəcək", - videoda deyilir.
Sağ qalan girovların dəqiq sayı barədə məlumat verilmir.
