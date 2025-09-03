Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война
    Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война

    • 03 сентября, 2025
    • 20:53
    ХАМАС пригрозил жизнями заложников в ответ на расширение операции Израиля в Газе

    Палестинское движение ХАМАС предупредило, что решение израильских властей о расширении военных операций в секторе Газа может привести к гибели удерживаемых заложников.

    Как передает Report, об этом заявило боевое крыло группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама" в видеоролике, опубликованном в Telegram-канале.

    "За расширение операций в Газе Израиль заплатит жизнями своих военных и заложников", - говорится в видеоролике.

    При этом точное число заложников, остающихся в живых, не уточняется.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    HƏMAS İsrailin əməliyyatları genişləndirməsinə girovların həyatını təhdid etməklə cavab verib

