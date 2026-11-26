HƏMAS-ın maliyyə və investisiyalarına cavabdeh şəxsi öldürülüb
Digər ölkələr
- 26 noyabr, 2026
- 12:37
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
İsrail Müdafiə Ordusu HƏMAS hərəkatının siyasi bürosunun iqtisadiyyat şöbəsinə rəhbərlik edən Əbu Nadanın öldürüldüyünü bildirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrail ordusu "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.
İsrail ordusunun məlumatına görə, Əbu Nada həmçinin HƏMAS hökumətində nazir postunu tutub və hərəkatın banklarının, investisiyalarının idarə edilməsinə cavabdeh idi.
İsrail Müdafiə Ordusu iddia edib ki, o, vəsaitləri terror fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsinə və HƏMAS-ın silahlı qüvvələrinin gücləndirilməsinə yönəldirirdi.
Son xəbərlər
13:07
Xalq artisti Elmira Şabanova dəfn edilibMədəniyyət siyasəti
13:07
Foto
Azərbaycan Litva ilə ticarət-investisiya əlaqələrinin inkişafını müzakirə edibBiznes
13:06
Koşta: Aİ liderləri ilin sonunadək büdcə üzrə razılığa gəlməlidirlərDigər ölkələr
13:02
Vilayət Eyvazov Masallıda vətəndaş qəbulu və sıra baxışı keçirəcəkHadisə
13:02
Paşinyan: Rusiyaya ziyan vurmaq məqsədimiz yoxdur, qarşı tərəfdən oxşar yanaşma gözləyirikRegion
12:57
Foto
Azərbaycan "PowerChina" ilə bərpa olunan enerji layihələrinin inkişafını müzakirə edibEnergetika
12:48
Foto
Ramin Məmmədov İlahiyyat İnstitutunun tələbəsinin ailəsini ziyarət edibDaxili siyasət
12:42
"Neftçi" basketbol klubu heyətini amerikalı Treyon Ceykobla gücləndiribKomanda
12:37
HƏMAS-ın maliyyə və investisiyalarına cavabdeh şəxsi öldürülübDigər ölkələr