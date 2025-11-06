HƏMAS daha bir israilli əsirin meyitini BQXK-ya təhvil verib
Digər ölkələr
- 06 noyabr, 2025
- 00:50
HƏMAS yaraqlıları İsrail əsirlərindən daha birinin meyitini Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinə (BQXK) təhvil veriblər.
"Report"un "Ynet"ə istinadən məlumatına görə, bu barədə İsrailin Müdafiə Ordusunun Mətbuat xidməti xəbər verib.
Məlumata görə, qaçırılan əsgərin meyitinin olduğu tabut tibb işçilərinə təhvil verilib və həkimlər onu Qəzza zolağında İsrail Ordusunun nümayəndəsinə təqdim edəcəklər.
