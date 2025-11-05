Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    ХАМАС передал МККК тело очередного израильского заложника

    Другие страны
    • 05 ноября, 2025
    • 23:41
    ХАМАС передал МККК тело очередного израильского заложника

    Боевики ХАМАС передали тело одного из израильских пленных сотрудникам Международного комитета Красного Креста (МККК).

    Как передает Report со ссылкой на портал Ynet, об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

    По ее данным, гроб с телом похищенного солдата был передан медикам, которые доставят его силам ЦАХАЛ в секторе Газа.

    ЦАХАЛ заложники

    Последние новости

    00:03

    Президент АФФА поздравил "Карабах" с успешной игрой в матче с "Челси"

    Футбол
    23:45
    Фото
    Видео

    "Карабах" сыграл вничью с "Челси" в матче Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО-7

    Футбол
    23:41

    ХАМАС передал МККК тело очередного израильского заложника

    Другие страны
    23:35

    РФ, Китай и Иран провели консультации по иранскому ядерному досье

    В регионе
    23:22

    Трамп заявил, что не поедет на саммит G20 в ЮАР

    Другие страны
    22:58

    В Бакинском книжном центре состоялся музыкально-литературный вечер "Радость Победы"

    Kультурная политика
    22:56
    Фото

    В Пакистане торжественно отметили 8 ноября - День Победы Азербайджана

    Внешняя политика
    22:44

    В Сумгайыте на свадьбе произошла трагедия

    Происшествия
    22:34

    Через Азербайджан в Армению направлена первая пилотная партия казахстанской пшеницы

    Инфраструктура
    Лента новостей