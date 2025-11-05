ХАМАС передал МККК тело очередного израильского заложника

Боевики ХАМАС передали тело одного из израильских пленных сотрудникам Международного комитета Красного Креста (МККК).

Как передает Report со ссылкой на портал Ynet, об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

По ее данным, гроб с телом похищенного солдата был передан медикам, которые доставят его силам ЦАХАЛ в секторе Газа.