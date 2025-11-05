ХАМАС передал МККК тело очередного израильского заложника
Другие страны
- 05 ноября, 2025
- 23:41
Боевики ХАМАС передали тело одного из израильских пленных сотрудникам Международного комитета Красного Креста (МККК).
Как передает Report со ссылкой на портал Ynet, об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.
По ее данным, гроб с телом похищенного солдата был передан медикам, которые доставят его силам ЦАХАЛ в секторе Газа.
