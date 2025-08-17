Haqqımızda

Fransa XİN Ukraynanın demilitarizasiyasına qarşı çıxıb

Fransa XİN Ukraynanın demilitarizasiyasına qarşı çıxıb Fransa Ukraynanın demilitarizasiyasının əleyhinədir, həmin ölkənin Silahlı Qüvvələrinin gücləndirilməsi təhlükəsizliyin təminatlarından biri olmalıdır.
Digər ölkələr
17 avqust 2025 05:04
Fransa XİN Ukraynanın demilitarizasiyasına qarşı çıxıb

Fransa Ukraynanın demilitarizasiyasının əleyhinədir, həmin ölkənin Silahlı Qüvvələrinin gücləndirilməsi təhlükəsizliyin təminatlarından biri olmalıdır.

“Report” xəbər verir ki, bunu Fransa Xarici İşlər Nazirliyinin Avropa İşləri üzrə nümayəndəsi nazir Benjamen Addad “La Tribune Dimanche” qəzetinə müsahibəsində deyib.

Onun sözlərinə görə, Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həlli ilə bağlı sazişə Kiyev üçün aydın təhlükəsizlik təminatları daxil olunmalıdır. Benjamen Addad qeyd edib ki, Fransa bu zəmanətləri Britaniya və “İstəklilərin koalisiyası” ilə birlikdə hazırlayır.

"Bu, ilk növbədə, güclü Ukrayna Ordusunun olmasını tələb edəcək, ona görə də Ukraynanı demilitarlaşdırmaq niyyəti qəbuledilməzdir", - Addad bildirib.

O əlavə edib ki, “İstəklilər koalisiyasına” daxil olan ölkələr Ukraynaya təhlükəsizlik zəmanəti verməyə hazırdır.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası В МИД Франции считают неприемлемой демилитаризацию Украины

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

İndoneziya sahillərində güclü zəlzələ qeydə alınıb
İndoneziya sahillərində güclü zəlzələ qeydə alınıb
17 avqust 2025 04:45
Serbiyada etirazçılar polisə hücum edərək məhkəmə və prokurorluğun binalarını dağıdıblar
Serbiyada etirazçılar polisə hücum edərək məhkəmə və prokurorluğun binalarını dağıdıblar
17 avqust 2025 03:46
İspaniyada meşə yanğınları 7 nəfərin həyatına son qoyub
İspaniyada meşə yanğınları 7 nəfərin həyatına son qoyub
17 avqust 2025 03:08
Yaponiya sahillərində güclü zəlzələ baş verib
Yaponiya sahillərində güclü zəlzələ baş verib
17 avqust 2025 02:53
“Fox News” Melaniya Trampın Putinə yazdığı məktubun məzmununu açıqlayıb
Foto“Fox News” Melaniya Trampın Putinə yazdığı məktubun məzmununu açıqlayıb
17 avqust 2025 02:23
KİV: Tramp ABŞ qoşunlarının Ukraynada yerləşdirilməsini nəzərdən keçirmir
KİV: Tramp ABŞ qoşunlarının Ukraynada yerləşdirilməsini nəzərdən keçirmir
17 avqust 2025 01:39
İsrail Qəzzada bütün girovların azad edilməsi ilə bağlı razılaşmaya hazırdır
İsrail Qəzzada bütün girovların azad edilməsi ilə bağlı razılaşmaya hazırdır
17 avqust 2025 01:02
İsrail Ordusu avqustun 17-dən Qəzzaya yenidən çadırların daşınmasına icazə verəcək
İsrail Ordusu avqustun 17-dən Qəzzaya yenidən çadırların daşınmasına icazə verəcək
17 avqust 2025 00:13
KİV: Yaxın günlərdə Tramp-Putin-Zelenski görüşü keçirilə bilər
KİV: Yaxın günlərdə Tramp-Putin-Zelenski görüşü keçirilə bilər
16 avqust 2025 23:40
Suriyanın paytaxtında güclü partlayış baş verib
Suriyanın paytaxtında güclü partlayış baş verib
16 avqust 2025 23:30

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi