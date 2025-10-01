Filippində baş verən zəlzələ nəticəsində 20 nəfər ölüb
Digər ölkələr
- 01 oktyabr, 2025
- 04:37
Filippində 6,9 bal gücündə baş verən zəlzələ nəticəsində azı 20 nəfər ölüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "ABS-CBN News" məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, San-Remihio bələdiyyəsində idman-istirahət kompleksi çöküb, insanlar dağıntılar altında qalıb. Hazırda axtarış-xilasetmə əməliyyatı aparılır.
Filippin Vulkanologiya və Seysmologiya İnstitutunun məlumatına görə, tektonik mənşəli zəlzələnin episentri Sebu əyalətinin Boqo şəhərindən təxminən 20 kilometr şimal-şərqdə, 5 kilometr dərinlikdə yerləşib.
