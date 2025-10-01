İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Filippində baş verən zəlzələ nəticəsində 20 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 01 oktyabr, 2025
    • 04:37
    Filippində baş verən zəlzələ nəticəsində 20 nəfər ölüb

    Filippində 6,9 bal gücündə baş verən zəlzələ nəticəsində azı 20 nəfər ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "ABS-CBN News" məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, San-Remihio bələdiyyəsində idman-istirahət kompleksi çöküb, insanlar dağıntılar altında qalıb. Hazırda axtarış-xilasetmə əməliyyatı aparılır.

    Filippin Vulkanologiya və Seysmologiya İnstitutunun məlumatına görə, tektonik mənşəli zəlzələnin episentri Sebu əyalətinin Boqo şəhərindən təxminən 20 kilometr şimal-şərqdə, 5 kilometr dərinlikdə yerləşib.

    СМИ: На Филиппинах 20 человек погибли в результате землетрясения

    Son xəbərlər

    04:37

    Filippində baş verən zəlzələ nəticəsində 20 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    04:21

    Rusiyada son 10 ildə 1,5 milyondan çox fiziki şəxs bankrot olub

    Region
    03:50

    OPEC+ nazirlərinin monitorinq komitəsi neft bazarındakı vəziyyəti müzakirə edəcək

    Energetika
    03:18

    ABŞ hökuməti növbəti şatdaunla üz-üzə qalıb

    Digər ölkələr
    02:47

    Macarıstan hava məkanına daxil olan PUA-ları vuracaq

    Digər ölkələr
    02:13

    Ötən il ABŞ-yə ən böyük uran tədarükçüsü Rusiya olub

    Digər ölkələr
    01:46

    Harvard ABŞ rəsmiləri ilə razılaşmaya əsasən təqribən 500 milyon dollar ödəyəcək

    Digər ölkələr
    01:22

    Danimarka sammitlərin təhlükəsizliyi üçün ABŞ və digər ölkələrdən yardım alacaq

    Digər ölkələr
    00:59

    UEFA ÇL: "Qalatasaray" qalib gəlib, "Kayrat" 5 qol buraxıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti