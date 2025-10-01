Число жертв землетрясения на Филиппинах достигло 26 человек - ОБНОВЛЕНО
- 01 октября, 2025
- 04:57
Число погибших в результате землетрясения магнитудой 6,9 на Филиппинах возросло до 26 человек.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал GMA News.
По данным властей, в муниципалитете Сан-Ремихио обрушилось здание спортивно-оздоровительного комплекса, под обломками которого оказались люди. Ведется поисково-спасательная операция.
Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин информировал, что очаг землетрясения тектонического происхождения залегал на глубине 5 километров примерно в 20 километрах к северо-востоку от города Бого в провинции Себу. Подземные толчки были зафиксированы во вторник в 21:59 по местному времени (17:59 по бакинскому времени).
