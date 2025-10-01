Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Число жертв землетрясения на Филиппинах достигло 26 человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    • 01 октября, 2025
    • 04:57
    Число жертв землетрясения на Филиппинах достигло 26 человек - ОБНОВЛЕНО

    Число погибших в результате землетрясения магнитудой 6,9 на Филиппинах возросло до 26 человек.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал GMA News.

    По данным властей, в муниципалитете Сан-Ремихио обрушилось здание спортивно-оздоровительного комплекса, под обломками которого оказались люди. Ведется поисково-спасательная операция.

    Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин информировал, что очаг землетрясения тектонического происхождения залегал на глубине 5 километров примерно в 20 километрах к северо-востоку от города Бого в провинции Себу. Подземные толчки были зафиксированы во вторник в 21:59 по местному времени (17:59 по бакинскому времени).

    Filippində baş verən zəlzələ nəticəsində 20 nəfər ölüb

