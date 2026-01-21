Ərdoğan Trampın Sülh Şurasına qoşulmaqla bağlı dəvətinə cavab verib
Digər ölkələr
- 21 yanvar, 2026
- 16:04
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ABŞ Prezidenti Donald Trampın Sülh Şurasına qoşulmaqla bağlı dəvətinə cavab verib.
"Report" xəbər verir ki, Türkiyə Prezidenti jurnalistin "ABŞ Prezidenti Donald Tramp sizi Qəzza Sülh Şurasına dəvət etdi, qatılacaqsınızmı?" sualına cavabında Şuraya ölkənin xarici işlər naziri Hakan Fidanın qatılacağını deyib.
"Sülh Şurasına Türkiyə xarici işlər naziri Hakan Fidan qatılacaq", - Ərdoğan əlavə edib.
