    Çin Yerin müşahidəsi texnologiyalarının sınağı üçün orbitə iki peyk çıxarıb

    • 29 sentyabr, 2025
    • 08:54
    Çin Yerin müşahidəsi texnologiyalarının sınağı üçün orbitə iki peyk çıxarıb

    Çin Yerin müşahidəsi üçün texnologiyaların sınağı məqsədi ilə iki "Şiyan-30" peykini uğurla orbitə çıxarıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Çin Mərkəzi Televiziyası xəbər yayıb.

    Məlumata görə, start 29 sentyabr tarixində Pekin vaxtı ilə saat 11:00-da Siçuan kosmodromunda həyata keçirilib. Buraxılış "CZ-2D" raketi ilə həyata keçirilib - "Çancen" seriyalı daşıyıcılar üçün bu 598-ci missiya olub.

    "CZ-2D" diametri 3,35 m olan ikipilləli maye yanacaqlı raketdir. Uzunluğu 40,7 metrə çatan raket aşağı yerətrafı orbitə 3,5 tona qədər, Günəş-sinxron orbitə (700 km hündürlük) isə 1,3 ton faydalı yük çıxara bilir. Çin bu raketi 100-cü dəfə (2025-ci ildə 6-cı dəfə) buraxıb.

    Çin orbit peyk
    КНР запустила два спутника по тестированию технологий наблюдения за Землей
    China successfully launches two new test satellites

