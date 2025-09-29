Çin Yerin müşahidəsi texnologiyalarının sınağı üçün orbitə iki peyk çıxarıb
- 29 sentyabr, 2025
- 08:54
Çin Yerin müşahidəsi üçün texnologiyaların sınağı məqsədi ilə iki "Şiyan-30" peykini uğurla orbitə çıxarıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Çin Mərkəzi Televiziyası xəbər yayıb.
Məlumata görə, start 29 sentyabr tarixində Pekin vaxtı ilə saat 11:00-da Siçuan kosmodromunda həyata keçirilib. Buraxılış "CZ-2D" raketi ilə həyata keçirilib - "Çancen" seriyalı daşıyıcılar üçün bu 598-ci missiya olub.
"CZ-2D" diametri 3,35 m olan ikipilləli maye yanacaqlı raketdir. Uzunluğu 40,7 metrə çatan raket aşağı yerətrafı orbitə 3,5 tona qədər, Günəş-sinxron orbitə (700 km hündürlük) isə 1,3 ton faydalı yük çıxara bilir. Çin bu raketi 100-cü dəfə (2025-ci ildə 6-cı dəfə) buraxıb.
