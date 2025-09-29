КНР запустила два спутника по тестированию технологий наблюдения за Землей
Другие страны
- 29 сентября, 2025
- 08:45
КНР успешно вывела на орбиту два спутника Shiyan-30 ("Шиянь-30") для тестирования технологий наблюдения за Землей.
Как передает Report, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
По его сведениям, старт был осуществлен 29 сентября в 11:00 по пекинскому времени с космодрома Сичан (юго-западная провинция Сычуань). Запуск произведен при помощи ракеты CZ-2D ("Чанчжэн-2-ди") - для носителей серии "Чанчжэн" это 598-я миссия.
CZ-2D - двухступенчатая жидкотопливная ракета с диаметром обтекателя 3,35 м. Она достигает 40,7 м в длину и способна вывести на низкую околоземную орбиту до 3,5 тонн полезного груза, а на солнечно-синхронную (высота 700 км) - 1,3 тонн. Китай осуществил ее запуск в 100-й раз (6-й в 2025 году).
