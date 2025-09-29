Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    КНР запустила два спутника по тестированию технологий наблюдения за Землей

    Другие страны
    • 29 сентября, 2025
    • 08:45
    КНР запустила два спутника по тестированию технологий наблюдения за Землей

    КНР успешно вывела на орбиту два спутника Shiyan-30 ("Шиянь-30") для тестирования технологий наблюдения за Землей.

    Как передает Report, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

    По его сведениям, старт был осуществлен 29 сентября в 11:00 по пекинскому времени с космодрома Сичан (юго-западная провинция Сычуань). Запуск произведен при помощи ракеты CZ-2D ("Чанчжэн-2-ди") - для носителей серии "Чанчжэн" это 598-я миссия.

    CZ-2D - двухступенчатая жидкотопливная ракета с диаметром обтекателя 3,35 м. Она достигает 40,7 м в длину и способна вывести на низкую околоземную орбиту до 3,5 тонн полезного груза, а на солнечно-синхронную (высота 700 км) - 1,3 тонн. Китай осуществил ее запуск в 100-й раз (6-й в 2025 году).

    КНР спутники Shiyan-30
    Çin Yerin müşahidəsi texnologiyalarının sınağı üçün orbitə iki peyk çıxarıb
    China successfully launches two new test satellites

    Последние новости

    09:53

    Жандос Шаймарданов: ОТГ может внести вклад в глобальные процессы

    Внешняя политика
    09:51

    В Румынии работа крупнейшего аэропорта нарушена из-за беспилотника

    Другие страны
    09:51

    РФ нанесла удары по Запорожской области Украины, почти 50 пострадавших

    Другие страны
    09:49

    ЦАМО: Азербайджан вносит вклад в мирный процесс на Южном Кавказе

    В регионе
    09:48

    В Имишли возникнут перебои в газоснабжении

    Энергетика
    09:44

    Омер Коджаман: Азербайджан играет ключевую роль в тюркском мире

    Внешняя политика
    09:43

    В Баку состоялся Инвестиционный форум INMerge

    Бизнес
    09:41

    В Баку проходит инновационный саммит INMerge

    ИКТ
    09:39

    Brent на минувшей неделе подорожала почти на 4%

    Энергетика
    Лента новостей