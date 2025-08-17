Çin kosmosu tədqiq etmək üçün növbəti peykini orbitə buraxıb

Avqustun 17-də Çin kosmosun tədqiqi və texniki sınaqlar üçün “Shiyan 28-B-02” eksperimental peykini orbitə çıxarıb.
“Report” xəbər verir ki, bu barədə Çin Mərkəzi Televiziyası məlumat yayıb.
Kosmosa uçuş Pekin vaxtı ilə saat 16:55-də (Bakı vaxtı ilə 12:55) Siçan kosmodromundan (Sıçuan əyalətinin cənub-qərbində) baş tutub. Kosmik aparatın orbitə çıxarılması üçün “CZ-4C” raketindən istifadə edilib. Bu, “Long March” seriyası daşıyıcıları üçün 589-cu buraxılışdır.
“CZ-4C” maye yanacaqla işləyən üç pilləli raketdir, diametri 3,8 m-dir. Uzunluğu 46,9 m-ə çatır və aşağı Yer orbitinə (geostasionar ötürmə orbitinə 1,5 ton) 4,2 tona qədər faydalı yük çıxarmağa qadirdir.