Cənubi Koreya Prezidenti KXDR ilə razılaşmalara əməl etməyi tapşırıb

Koreya Respublikasının Prezidenti Li Çje Myon nazirlər kabinetinin iclasında KXDR ilə razılaşmaların "mümkün olan yerlərdə" yerinə yetirilməsi barədə göstəriş verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Cənubi Koreya liderinin administrasiyası məlumat yayıb.
"Həqiqi təhlükəsizlik sülhün qorunmasına əsaslanır. Biz yüksək müdafiə qabiliyyətini qoruyaraq gərginliyin azaldılması istiqamətində tədricən addımlar atmaq üçün cəsarətli olmalıyıq", - deyə Li Çje Myon bildirib.
"Müvafiq qurumlardan mövcud razılaşmaların mərhələli şəkildə yerinə yetirilməsinə hazırlaşmağı, mümkün olan hissələrdən başlamağı xahiş edirəm", - Koreya Respublikasının Prezidenti bəyan edib.
"Əgər kiçik təsirli addımların nəticələri çınqıl kimi toplanarsa, qarşılıqlı etimad bərpa olunacaq. Sülhə gedən yol genişlənəcək, Cənub və Şimalın qarşılıqlı inkişafı üçün təməl qoyulacaq", - deyə prezident vurğulayıb.
O, əlavə edib ki, iki ölkə arasındakı münasibətlərin saxlanılması "sürətlə dəyişən" xarici siyasət şəraitində diplomatiyaya geniş məkan tanıyır.
O, müvafiq qurumlardan Cənubi Koreya populyar mədəniyyətinin daha da təşviqi və dəstəklənməsi üçün strategiya hazırlamağı xahiş edib.