Haqqımızda

Cənubi Koreya Prezidenti KXDR ilə razılaşmalara əməl etməyi tapşırıb

Cənubi Koreya Prezidenti KXDR ilə razılaşmalara əməl etməyi tapşırıb Koreya Respublikasının Prezidenti Li Ce Myon nazirlər kabinetinin iclasında KXDR ilə razılaşmaların "mümkün olan yerlərdə" yerinə yetirilməsi barədə göstəriş verib.
Digər ölkələr
18 avqust 2025 07:50
Cənubi Koreya Prezidenti KXDR ilə razılaşmalara əməl etməyi tapşırıb

Koreya Respublikasının Prezidenti Li Çje Myon nazirlər kabinetinin iclasında KXDR ilə razılaşmaların "mümkün olan yerlərdə" yerinə yetirilməsi barədə göstəriş verib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Cənubi Koreya liderinin administrasiyası məlumat yayıb.

"Həqiqi təhlükəsizlik sülhün qorunmasına əsaslanır. Biz yüksək müdafiə qabiliyyətini qoruyaraq gərginliyin azaldılması istiqamətində tədricən addımlar atmaq üçün cəsarətli olmalıyıq", - deyə Li Çje Myon bildirib.

"Müvafiq qurumlardan mövcud razılaşmaların mərhələli şəkildə yerinə yetirilməsinə hazırlaşmağı, mümkün olan hissələrdən başlamağı xahiş edirəm", - Koreya Respublikasının Prezidenti bəyan edib.

"Əgər kiçik təsirli addımların nəticələri çınqıl kimi toplanarsa, qarşılıqlı etimad bərpa olunacaq. Sülhə gedən yol genişlənəcək, Cənub və Şimalın qarşılıqlı inkişafı üçün təməl qoyulacaq", - deyə prezident vurğulayıb.

O, əlavə edib ki, iki ölkə arasındakı münasibətlərin saxlanılması "sürətlə dəyişən" xarici siyasət şəraitində diplomatiyaya geniş məkan tanıyır.

O, müvafiq qurumlardan Cənubi Koreya populyar mədəniyyətinin daha da təşviqi və dəstəklənməsi üçün strategiya hazırlamağı xahiş edib.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Президент Южной Кореи приказал соблюдать договоренности с КНДР

Eksklüziv xəbərlər

Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
14 avqust 2025 10:38
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
8 avqust 2025 15:49
“Moody's”: Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır
“Moody's”: "Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır"
8 avqust 2025 14:16
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
8 avqust 2025 10:39
Sumqayıtda yaşıl hidrogen istehsalı planlaşdırılır
Sumqayıtda "yaşıl hidrogen" istehsalı planlaşdırılır
7 avqust 2025 14:18
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi "yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər"
6 avqust 2025 19:45
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər"
6 avqust 2025 18:34
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır"
6 avqust 2025 18:06
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
6 avqust 2025 17:29
Rumıniyalı nazir: Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır – MÜSAHİBƏ
Rumıniyalı nazir: "Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır" – MÜSAHİBƏ
6 avqust 2025 15:19

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi