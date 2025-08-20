Cənubi Koreya KXDR ilə barışmaq istəyir

Haqqımızda

Digər ölkələr
20 avqust 2025 07:25
Cənubi Koreya prezident administrasiyası bəyan edib ki, dövlət başçısı Li Çje Myon hər iki tərəfin maraqlarına uyğun olaraq KXDR-ə qarşı barışdırıcı siyasət aparır.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə “Yonhap” agentliyi məlumat yayıb.

“Li Çje Myon administrasiyası Koreya yarımadasında sülhün təmin edilməsi üçün hər hansı eqoist maraqlardan deyil, həm Cənub, həm də Şimal üçün sabitlik və firavanlıq naminə fəal tədbirlər görür. Hökumət Koreya yarımadasında dinc yanaşı yaşama və birgə çiçəklənmənin yeni erası naminə düşmənçilik və qarşıdurma dövrünü geridə qoyacaq”, - Cənubi Koreya dövlət başçısının ofisi əlavə edib.

Rus versiyası

Son xəbərlər

