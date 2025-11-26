İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    Bolsonaru 27 illik həbs cəzasını çəkməyə başlayıb

    Digər ölkələr
    • 26 noyabr, 2025
    • 01:22
    Bolsonaru 27 illik həbs cəzasını çəkməyə başlayıb

    Braziliyanın sabiq prezidenti Jair Bolsonaru dövlət çevrilişinə cəhdə görə 27 ildən çox həbs cəzasına məhkum edildikdən sonra federal polisin istintaq təcridxanasında cəzasını çəkməyə başlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Braziliya Ali Federal Məhkəməsinin üzvü Aleşandri di Moraes məhkəmə iclasının yekununda bildirib. İclas instansiyanın "YouTube" kanalında yayımlanıb.

    "Mən Jair Messias Bolsonarunun 24 il 9 ay həbs və 2 il 6 ay məhkəməyəqədər həbs cəzası da daxil olmaqla, 27 il 3 aylıq cəzasını sərt rejimli cəzaçəkmə müəssisəsində çəkməyə başlamasına qərar verdim", - deyə hakim bəyan edib.

    Bununla yanaşı, məhkəmə sabiq prezidentin işi üzrə bundan sonrakı apellyasiyaların qəbul edilməyəcəyini qərara alıb. Bolsonaru 22 noyabrda ayağındakı elektron izləmə qolbağını çıxarmağa cəhd etdikdən sonra həbs olunmuşdu.

    Braziliya Jair Bolsonaru Həbs
    Болсонару начал отбывать наказание в виде 27 лет тюремного заключения

    Son xəbərlər

    01:57

    UEFA Çempionlar Liqası: "Barselona" "Çelsi"yə, "Mançester Siti" "Bayer 04" klubuna uduzub

    Futbol
    01:51
    Foto
    Video

    UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ" "Napoli" səfərindən məğlub qayıdır -  YENİLƏNİB-6

    Futbol
    01:48

    "Reuters": "Lukoyl"un həmtəsisçisi olan Fedun şirkətdəki payını satıb

    Biznes
    01:22

    Bolsonaru 27 illik həbs cəzasını çəkməyə başlayıb

    Digər ölkələr
    01:09
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Zəngəzurda Dağlıq Altay toponimi - Baldırğanlıq

    Daxili siyasət
    00:46

    Böyük Britaniya "Ajax" zirehli maşınlarının istifadəsini dayandırıb

    Digər ölkələr
    00:14

    Britaniya Ukraynaya HHM raketlərinin yeni partiyasını göndərəcək

    Digər ölkələr
    23:53

    Tramp: Uitkoff Putinlə görüşmək üçün Moskvaya gedəcək

    Digər ölkələr
    23:45

    İsrail ordusu Qəzzanın cənubunda beş döyüşçünü zərərsizləşdirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti